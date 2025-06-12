Всупереч обставинам, ми вивчаємо українську мову

Коли ми говоримо про подолання якихось перешкод, часто вживаємо слово «всупереч». Але як правильно його узгоджувати з іншими словами?

«Правильне вживання прийменника всупереч завжди вимагає після себе давального відмінка (кому? чому?), і ніколи не родового (кого? чого?)», – зазначають у телеграм-каналі Correctarium, який наводить поради з тонкощів української мови від провідних мовознавців.

Тому правильно писати «всупереч чому або кому».

Приклади:

Всупереч батькові, вона обрала творчу професію.

Всупереч здоровому глузду, він погодився.

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