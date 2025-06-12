Памʼятник Тарасові Шевченку у Глухові

Говорячи про меморіальні знаки, ми часто задумуємося, як правильно сказати: памʼятник кого чи кому – Шевченка чи Шевченкові, Франка чи Франку. А що кажуть з цього приводу філологи?

Телеграм-канал Correctarium, який наводить поради з тонкощів української мови від провідних мовознавців, пише таке: «У сучасній українській мові іменник пам’ятник (як і його синонім меморіал) треба узгоджувати з дальшим словом у давальному відмінку (кому? чому?), а не в родовому (кого? чого?), як це часто роблять».

Отже, правильно говорити і писати так:

пам’ятник Тарасові Шевченку;

меморіал загиблим воїнам.

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