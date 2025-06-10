Пробачають комусь, а не когось

Коли ми маємо на когось образу, людину можна пробачити. Але когось чи комусь? Щоб знати точно, як правильно писати і говорити, звертаємося до мовознавців. Канал Correctarium пояснює тонкощі цього конкретного випадку.

«Виявляючи поблажливість до чиєїсь провини, в сучасній українській мові вживають дієслова вибачати, пробачати, що керують словом на позначення винуватця в давальному відмінку. Однак у розмовній мові (а часто й на письмі) вживають форму родового відмінка, а це, звісно ж, помилка», – пояснюють у мовознавчому каналі.

Отже правильно казати «вибачати/пробачати комусь».

Приклади:

вибач мені, будь ласка;

пробач братові, він не зі зла.

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