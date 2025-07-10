У місті Запоріжжя є реконструкція Запорозької Січі

Запорозькі козаки давали прочухана багатьом ворогам. Але виникають сумніви, як правильно писати цей прикметник: запорозькі чи, може, запорожські. Оскільки слово утворене від топоніма Запорожжя. Правильну відповідь читаємо у чинному правописі.

Щоб не сумніватися, яка приголосна маєте там стояти, треба запамʼятати три правила. Коли ми утворюємо прикметник від іменника, додаючи суфікс -ськ, звертаємо увагу на останню приголосну іменника.

Якщо іменник закінчується на к, ч, ц, то при утворенні прикметника суфікс буде -цьк:

козак – козацький;

ткач – ткацький;

стрілець – стрілецький.

Іменники з останньою приголосною г, ж, з мають суфікс -зьк:

Прага – празький;

Запоріжжя – запорізький;

Виняток: герцог – герцогський.

Іменники з останньою приголосною х, ш, с мають суфікс -ськ:

волох – волоський;

товариш – товариський.

Виняток: шах – шахський і Цюрих – цюрихський.

Тому правильна відповідь на питання – запорізький (якщо стосується міста) або запорозький (якщо стосується козаків чи території).