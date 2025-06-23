Стежити за чистотою мови допомагають мовознавчі поради

«По крайній мірі» – вислів, який часто вживають українці, однак він є калькою з російської мови. Мовознавці пояснили, якими словами його варто замінити.

«Один з тих випадків, коли кожна лексема в словосполуці українська, та разом вони звучать фальшиво. А все через те, що “по крайній мірі” (іноді можна натрапити навіть на “за крайньою мірою”) – буквально відтворений російський зворот “по крайней мере”», – наголосили у телеграм-каналі з тонкощів української мови Correctarium.

Щоб правильно висловитися українською мовою, краще обрати з-поміж таких варіантів:

принаймні;

хоч (хоча);

хоч би (хоча б);

бодай;

️щонайменше;

️у всякому разі;

️у крайньому разі.

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Про інші складні випадки вживання слів та словосполучень в українській мові читайте за тегом «Правопис».