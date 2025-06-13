«Під видом королеви» краще замінити на «в образі королеви»

Часто вживана фраза «під видом» насправді є калькою з російської мови. Мовознавчий телеграм-канал Correctarium наводить українські відповідники та пояснює, коли який треба вживати.

у вигляді (під виглядом)

Друзі влаштували для нього вечірку у вигляді звичайної зустрічі в кафе.

в образі (у постаті)

Вона прийшла на святкування в образі звичайної гості, але насправді була організаторкою заходу.

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начебто (нібито, буцімто)

Він подарував їй квіти буцімто з вдячності, хоча насправді давно був у неї закоханий.

видаючи себе за

Група діяла, видаючи себе за місцевих жителів.

під прикриттям

Зловмисники орудували під прикриттям благодійної організації.

під маскою (під личиною, під машкарою)

Під маскою доброзичливості він приховував свої справжні наміри.

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