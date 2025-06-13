Як правильно замінити українською російську кальку «під видом»: усі варіанти з прикладами
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Часто вживана фраза «під видом» насправді є калькою з російської мови. Мовознавчий телеграм-канал Correctarium наводить українські відповідники та пояснює, коли який треба вживати.
- у вигляді (під виглядом)
Друзі влаштували для нього вечірку у вигляді звичайної зустрічі в кафе.
- в образі (у постаті)
Вона прийшла на святкування в образі звичайної гості, але насправді була організаторкою заходу.
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- начебто (нібито, буцімто)
Він подарував їй квіти буцімто з вдячності, хоча насправді давно був у неї закоханий.
- видаючи себе за
Група діяла, видаючи себе за місцевих жителів.
- під прикриттям
Зловмисники орудували під прикриттям благодійної організації.
- під маскою (під личиною, під машкарою)
Під маскою доброзичливості він приховував свої справжні наміри.
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