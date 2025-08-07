Компанія «Атріум Естейт» будує ЖК на вул. Стрийській, 45

Господарський суд Львівської області зобовʼязав компанію «Атріум Естейт» сплатити 3,7 млн грн боргу за оренду землі. Компанія збудувала багатофункційний комплекс поблизу Львівського автобусного заводу.

Як вказано в матеріалах справи, у 2018 році Львівська міська рада передала ТзОВ «Атріум Естейт» три ділянки загальною площею понад 2,6 га землі на вул. Стрийській, 45 в оренду на 10 років. За рік компанія мала сплачувати 1,1 млн грн за одну ділянку, і 959 тис. грн й 66 тис. грн за інші поруч.

Однак із березня 2024 року по березень 2025 року компанія не платила за оренду землі і заборгувала 2,9 млн грн, тому міська рада звернулася в суд. ТОВ «Атріум Естейт» проти позову не заперечило. В компанії пояснили, що введення воєнного стану негативно вплинуло на економічну ситуацію, тому не було змоги вчасно сплачувати рахунки.

Враховуючи обставини справи, суд позов міської ради задовольнив і зобовʼязав ТзОВ «Атріум Естейт» сплатити 2,9 млн грн основного боргу, 178,4 тис. грн інфляційних втрат, 34 тис. грн відсотків, 597 тис. грн штрафу, 19 тис. грн пені і 46 тис. грн судового збору. Загалом – 3,8 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Атріум Естейт» зареєстроване у 2017 році та належить Назару Гарасиму. Ця компанія збудувала багатофункційний комплекс із торговим центром на вул. Стрийській, 45. Раніше міська рада відсудила в забудовника 2,8 млн грн боргу за оренду землі у 2020-2024 роках. Водночас забудовник пообіцяв профінансувати реконструкцію складного перехрестя вул. Стрийська – Рубчака.