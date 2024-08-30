На перехресті вул. Стрийської та Рубчака облаштують пішохідні переходи та встановлять світлофори

ТзОВ «Атріум Естейт», що збудувало багатофункційний комплекс поблизу Львівського автобусного заводу, профінансує реконструкцію складного перехрестя на вул. Стрийській – вул. Рубчака у Львові. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 30 серпня.

Йдеться про реконструкцію перехрестя вул. Стрийської – вул. Рубчака – вул. Проєктованої, що передбачає:

влаштування лівоповоротної смуги зі світлофорним регулюванням для повороту на вул. Рубчака (проєктовану) у напрямі з центру міста та смуги для правого повороту у напрямку до центру;

регулювання світлофором виїзду з вул. Рубчака (проєктованої) в напрямку виїзду з міста та вул. Тролейбусної;

влаштування регульованих пішохідних переходів, велопереїздів та острівців безпеки через вул. Стрийську з обох боків перехрестя та через вул. Рубчака;

влаштування автобусних зупинок на вул. Стрийській в обох напрямах руху;

влаштування велоінфраструктури вздовж вул. Стрийської для сполучення з уже наявною велоінфраструктурою на вул. Стрийській, вул. Науковій та просп. Івана Павла ІІ.

На засіданні виконкому 30 серпня ЛКП «Львівавтодор» отримав функції замовника на вигтовлення проєкту реконструкції перехрестя, натомість всі роботи має профінансувати ТзОВ «Атріум Естейт». Ця компанія збудувала багатофункційний комплекс із торговим центром на вул. Стрийській, 45. Компанія зареєстрована у 2017 році належить Назару Гарасиму.

Нагадаємо, що за інформацією пресслужби ЛМР, на всій вул. Стрийській планують комплексно змінити схему організації дорожнього руху.