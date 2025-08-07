Знахідку виявили на Ардівській горі біля Берегова

На Ардівській горі біля Берегова археологи знайшли залишки середньовічного замку. Дослідники припускають, що це рештки фортеці «Берег», яка існувала до XVIII століття.

Про знахідку розповіли в Ужгородському пресклубі 7 серпня, передає «Заголовок». За словами директора «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України Олега Осаульчука, дослідження тривало п’ять років. Знахідка розташована на Ардівській горі поблизу села Чопівці, яке нині є частиною Берегова.

«Виявлені рештки – залишки кам’яної фортеці з товщиною стін до 1 м, збереженою висотою до 70 см і загальними розмірами 20 м на 22 м. Територія поросла лісом, схили круті, а вершина вузька, що робить замок майже неприступним», – зазначив Олег Осальчук.

Залишки укріплень знайшли під час польових досліджень у 2020 році. Ардіївська гора заввишки понад 130 м, що більше, ніж у Невицького чи Мукачівського замків. Вузька вершина зі стрімкими схилами має підхід тільки з одного боку, навколо неї – приватні виноградники та сади.

За припущенням археолога Йосипа Кобаля, знайдені рештки – це руїни замку «Берег», що згадуються у грамотах 1284 та 1308 років.

«У XVII столітті в описі однієї карти Угорщини на Ардівській горі знаходиться руїна якогось палацу. Проходячи біля цієї гори, ми бачили, що вершини дерев не всюди одинакові. У тих місцях, де знаходяться рови – дерева нижче. А у тих місцях, де немає – вищі. І на вершині гори видно трикутні заглиблення в ліс. Це вказало на місця, де повинні бути якісь укріплення», – розповів Йосип Кобаль.

Поки що археологи мають рештки мурів і припущення, що вони давніші за XVIII століття. За гіпотезами, замок міг належати доньці угорського короля Бейли IV – Анні, яка була одружена з князем Ростиславом Михайловичем. Відомо, що ця родина отримала володіння на Закарпатті після монголо-татарської навали. Один із документів Папи Римського 1264 року згадує про повернення замку «Берег» у власність Анни.

Зазначимо, що наразі на території Закарпаття офіційно відомо про 11 замків. За останні 150 років у регіоні не виявляли нових подібних об’єктів.