Загалом протягом року заплановано облаштувати 17 км веломережі на 30 ділянках

У шістьох районах Львова з'являться нові велодоріжки. Загалом протягом року заплановано облаштувати 17 км веломережі на 30 ділянках. Про це в інтерв’ю ZAXID.NET розповів заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велоінфраструктури Орест Олеськів.

Вже реалізували роботи на 12 ділянках, загальною довжиною 3,4 км:

вул. Старосольських;

вул. С. Бандери;

вул. Авіаційна;

перехрестя вул. Городоцька - вул. Патона;

кільце вул. Кульпарківська - вул. Наукова;

вул. Кульпарківська;

пр. Червоної Калини - перехрестя з вул. Кос-Анатольського;

вул. Віденська;

вул. Липинського біля будинку №11;

вул. Миколайчука (від вул. Липинського до вул. Лінкольна);

доріжка від вул. Липинського до вул. Лінкольна, вздовж будинку №6а;

поточний ремонт велодоріжки на вул. Липинського.

У процесі реалізації ще вісім ділянок, загальною протяжністю 4,2 км:

перехрестя вулиць Коперника - Сахарова - Вітовського;

вул. Героїв УПА;

вул. Володимира Великого (від вул. Стрийської до вул. Янева);

кільце вул. Володимира Великого - вул. Княгині Ольги;

перехрестя вул. Любінська - вул. Виговського;

вул. Городоцька (від вул. Кульпарківської до вул. Смаль-Стоцького);

вул. Стуса;

пр. Червоної Калини – перед центром Довженка.

У планах облаштування ще 14 ділянок, загальною довжиною 9 км: