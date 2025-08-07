У шістьох районах Львова з'являться нові велодоріжки
У шістьох районах Львова з'являться нові велодоріжки. Загалом протягом року заплановано облаштувати 17 км веломережі на 30 ділянках. Про це в інтерв’ю ZAXID.NET розповів заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велоінфраструктури Орест Олеськів.
Вже реалізували роботи на 12 ділянках, загальною довжиною 3,4 км:
- вул. Старосольських;
- вул. С. Бандери;
- вул. Авіаційна;
- перехрестя вул. Городоцька - вул. Патона;
- кільце вул. Кульпарківська - вул. Наукова;
- вул. Кульпарківська;
- пр. Червоної Калини - перехрестя з вул. Кос-Анатольського;
- вул. Віденська;
- вул. Липинського біля будинку №11;
- вул. Миколайчука (від вул. Липинського до вул. Лінкольна);
- доріжка від вул. Липинського до вул. Лінкольна, вздовж будинку №6а;
- поточний ремонт велодоріжки на вул. Липинського.
У процесі реалізації ще вісім ділянок, загальною протяжністю 4,2 км:
- перехрестя вулиць Коперника - Сахарова - Вітовського;
- вул. Героїв УПА;
- вул. Володимира Великого (від вул. Стрийської до вул. Янева);
- кільце вул. Володимира Великого - вул. Княгині Ольги;
- перехрестя вул. Любінська - вул. Виговського;
- вул. Городоцька (від вул. Кульпарківської до вул. Смаль-Стоцького);
- вул. Стуса;
- пр. Червоної Калини – перед центром Довженка.
У планах облаштування ще 14 ділянок, загальною довжиною 9 км:
- вул. Лукіяновича - вул. Грабовського;
- вул. Словацького;
- перехрестя вул. Городоцька - вул. Виговського (біля Мотозаводу);
- вул. Князя Романа;
- вул. Пластова;
- вул. Голубця - вул. Дріжджова;
- вул. Руфа і вул. Чернігівська;
- вул. Джорджа Вашингтона;
- вул. Литвиненка;
- вул. Панаса Мирного;
- вул. Козельницька;
- завершення проекту облаштування велосмуг на шляхопроводі на пр. Червоної Калини;
- вул. Городоцька (від від вул. Сухої до вул. Кондукторської);
- вул. Варшавська (від пр. Чорновола до вул. Заозерної).