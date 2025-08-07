У Львові до кінця року облаштують 17 км нової веломережі. Роботи відбуватимуться на понад 30 ділянках. Також у місті продовжують облаштовувати безпечний і доступний простір на складному перехресті вулиць Сахарова – Вітовського – Коперника. Детальніше про це розповів заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велоінфраструктури Орест Олеськів.

***

Розпочнемо з перехрестя, яке через жахливий стан дороги й хаотичність руху добре знають містяни. Там зараз відбувається ремонт, однак це не капітальна реконструкція. Розкажіть, що саме там мають зробити?

Замовлено проєкт організації дорожнього руху, який має на меті покращити доступність цього перехрестя. Воно є дуже складним для усіх видів транспорту, потребує реконструкції. Загалом у міста були плани, щоб реконструювати це перехрестя до 2022 року, але повномасштабне вторгнення внесло корективи. Ці плани відтермінували. Натомість ухвалили рішення, що можна простішими й легшими методами покращити умови. Насамперед для людей з інвалідністю, пішоходів, велосипедистів, а також користувачів громадського транспорту.

Що передбачено: пішохідні переходи з бруківкою замінять на гладке бетонне покриття, облаштують велопереїзди та ділянки з велоінфраструктурою, відремонтують посадкові трамвайні платформи, які вже давно в поганому стані. Ці зупинки стануть доступними для усіх користувачів, у тому числі й для людей на колісних кріслах.

На якому етапі ці роботи? Раніше повідомляли, що вони мають завершитися 8 серпня.

Вони вже завершуються, триває другий етап реалізації цього проєкту. Минулого тижня зробили половину, зараз завершують ще одну частину. У п’ятницю, 8 серпня, розпочнуть реалізацію третього етапу ремонту цього перехрестя, який не впливатиме на рух транспорту.

Також раніше повідомляли, що має бути оновлення трамвайної інфраструктури. Що саме передбачено?

Триває перемощення, також «Львівелектротранс» підварює, ремонтує, укріплює, вирівнює колії. Ремонтують трамвайні колії і трохи далі – на вулиці Княгині Ольги. Це дозволить покращити ділянку в межах 150 метрів. Роботи тривають переважно увечері.

Яка вартість цих робіт і хто їх фінансує?

Особливість цих робіт в тому, що їх одночасно виконують Галицька і Франківська районні адміністрації, а також «Львівелектротранс». Кожен із них проводить роботи в межах своїх бюджетів на поточні ремонти. Остаточна вартість буде відома після завершення робіт, оскільки окремих кошторисів не робили, адже це поточні ремонти.

Ви вже говорили, що раніше у планах було зробити повну реконструкцію перехрестя, але через війну це не вдалося реалізувати. Але чи зараз йдеться про те, щоб провести наступні етапи реконструкції, зокрема, покращити саму дорогу, можливо, перекласти бруківку?

Під час нинішніх робіт ці питання вже порушували й мешканці, і депутати. Наразі ми розуміємо, що це суттєво дорожче, і роботи потребуватимуть більшого перекриття руху, аніж зараз. Тож це залежатиме від того, які будуть перспективи цього проєкту. Варіант перемощення деяких ділянок розглядається, це було проговорено, але поки що жодних рішень не ухвалювали.

Раніше там також завжди під час негоди була проблема із підтопленнями. Востаннє, на щастя, цього не було. Однак все ж цю проблему в майбутньому слід вирішувати. Чи вже є напрацювання, якими можете поділитися?

Деякі ремонти зливної каналізації проводили впродовж останніх років, і це дало результати, що ми бачимо після кількох злив цього року. Повністю розв'язати питання підтоплень можливо лише повною реконструкцією перехрестя. Так, певні дрібні роботи дозволять зменшити кількість калюж на цій ділянці. Наприклад, частину дощоприймачів вдалося вирівняти, тож вода має тут сходити швидше.

Далі обговоримо велоінфраструктуру у місті. Яка зараз є протяжність велосипедної мережі у Львові?

Загалом ми вже маємо протяжність у 141 км, з яких цьогоріч облаштували понад три кілометри – на 10 ділянках. На початку року ми зробили дорожню карту щодо розвитку велосипедної мережі. Основними були ті ділянки, які визначені програмою розвитку велосипедного транспорту у Львівській громаді. Перший пріоритет – з'єднання наявної інфраструктури в єдину велосипедну мережу. Здебільшого це дрібні ділянки, які з різних причин не були зроблені, тож ми шукали рішення, щоб їх реалізувати якомога дешевше. При цьому хотіли організувати безпечний і зрозумілий рух для велосипедистів. Ми маємо значні обмеження по бюджету, та і з морального погляду зараз проводити якісь значні реконструкції було б неправильно.

До речі, я неодноразово чула, як люди говорили, що краще скерувати ці гроші кудись інакше, наприклад, на ЗСУ.

Бюджет міста сформований ще з початку року, якихось окремих коштів на велоінфраструктуру не виділено. Гроші виділяють вже з прийнятого бюджету на поточні ремонти районним адміністраціям. Часто велоінфраструктуру облаштовують на тих ділянках, де паралельно покращують доступність. Ми розуміємо, що це питання інтеграції ветеранів у міське життя. Це наш ключовий пріоритет, а велоінфраструктура є важливою ланкою цих змін.

Нині велосипедний транспорт залишається недостатньо розвинутим у нашому місті. Я б навіть сказав, що він найменш розвинений серед усіх видів пересування у Львові. Він потребує більшої уваги, ніж автомобільний транспорт чи навіть пішохідний, щоб вирівняти можливості також і для велосипедистів.

А чи є статистика, скільки львів'ян користуються велосипедами?

Останнє опитування було у 2021 році, тож ми маємо статистику до повномасштабного вторгнення. Тоді кількість велосипедистів становила 4% від населення міста. Додам, що у 2013-му велосипедистів було менше ніж 1%, тож є певна позитивна динаміка. Проте цього недостатньо, якщо порівнювати з європейськими містами, де часто користування велосипедами перевищує 10%, а в деяких містах становить і до 50%. Потенціал цього виду транспорту у Львові не розвинений. Доведено, що велосипед має позитивний ефект на безпеку в місті, на безпеку руху, екологічну ситуацію і загалом на зменшення закоркованості й покращення якості життя. Тому інвестиції у велоінфраструктуру, навіть незначні, є дуже важливими в такі складні часи.

А ви якому виду транспорту надаєте перевагу?

Вже 12 років основним моїм транспортом є велосипед. Свого часу я його обрав і переконався, що це для мене найкращий спосіб пересування у місті. Зараз я намагаюся впровадити у Львові ініціативи, щоб цей вид транспорту був доступнішим для більшої кількості користувачів.

Цьогоріч у планах облаштувати 17 км нової веломережі на понад 30 ділянках. Де саме це буде?

Це ділянки у шести районах міста. Здебільшого вони зосереджені на тих територіях, де вже збудована велоінфраструктура. Можу назвати кілька ключових коридорів, які ми хочемо підсилити й краще організувати. Це вулиця Городоцька, перехрестя Городоцька – Виговського, велокоридор з півдня до центру через вулицю Княгині Ольги, перехрестя поблизу вулиці Сяйво неподалік Кульпарківської, перехрестя Княгині Ольги – Горбачевського і вулиця Словацького. Також зараз тривають роботи на кільці Володимира Великого – Княгині Ольги. До цієї ділянки входить і перехрестя Сахарова – Вітовського. У планах також – продовжити велодоріжку на вулиці Варшавській, щоби з'єднати з велодоріжкою до Брюховичів.

На Сихові плануємо облаштувати велосмуги в районі Нового Львова, а також точково покращити велоінфраструктуру в межах проспекту Червоної Калини. У Франківському районі – це ділянка на вулиці Коновальця, і вже зроблена на вулиці Старосольських. Тобто йдеться про певні коридори, які ми хочемо з'єднати й зробити більш зручними та безпечними для велосипедистів.

А чи є у Львові райони, де вже максимально облаштована велоінфраструктура?

Можна назвати два таких райони – північний і південний. Якщо мова йде про північ Львова, то це увесь проспект Чорновола з продовженням до Брюховичів. Ділянки, яких бракує, зараз доробляються. У напрямку Галицького перехрестя це вулиця Богдана Хмельницького, частково вулиця Миколайчука і район Підзамча.

Якщо ми говоримо про південь Львова, то це вулиці Княгині Ольги та Наукова. Ще потрібно підсилити такі вулиці, як Володимира Великого і Стрийську, щоб цей район також мав краще велосполучення.

Чи вдається залучати до облаштування велодоріжок спонсорів? Чи є охочі?

Ми шукаємо всі можливі варіанти. За останні роки набагато краще налагодився діалог із забудовниками, які реалізовують проєкти поруч із центральними вулицями – щоби вони вкладалися в інфраструктуру, яка розташована біля них. Водночас їхні проєкти реалізовуються не так швидко, як це часто може робити місто. Однак вже невдовзі з’являться ділянки, облаштовані забудовниками та перевірені містом щодо якості. Це мають бути повноцінні проєкти, які покращать ситуацію у Львові.

Ще у 2023 році місто прийняло нову програму розвитку велотранспорту у громаді на наступні 10 років. Що вона передбачає?

Це комплексний проєкт, який передбачає бачення, як має розвиватися велотранспорт у цілій громаді. І першим пріоритетом є саме з'єднання наявної велоінфраструктури в єдину мережу та подальша розбудова її за ключовими напрямками. Зараз ми робимо акцент саме на цей перший пріоритет.

Також вже є рішення виконавчого комітету щодо затвердження основних радіальних маршрутів з околиць міста, ключових районів до центру Львова. Після затвердження цих маршрутів ми будемо рухатися поетапно, щоб облаштувати рух велосипедистів, щоб люди з різних районів могли безпечно добратися до центру міста.

Ви раніше говорили, що велосипед має важливу функцію для реабілітації постраждалих під час війни та ветеранів. Чи працює це як різновид реабілітації зараз у Львові?

Так. Для мене було справжнім відкриттям, коли я вперше проїхався з військовими на протезах на велосипедах. Це дуже надихає. Такий пілотний проєкт реабілітації запустили на базі реабілітаційного центру «Галичина». Їм вдалося отримати спеціально обладнані велосипеди від благодійних організацій з Нідерландів. Вони активно використовують цей транспорт і щотижня виїжджають зі своїми пацієнтами. Ветеранам, військовим це справді подобається. Помітно, що такий вид реабілітації дає ефект. Кілька інших реабілітаційних центрів почали переймати цю практику, тому варто очікувати, що вона стане поширеною. Насправді ці мужні хлопці доводять, що з протезами також можна пересуватися на велосипедах.

І питання наостанок. Яка ваша мета, ціль як відповідального за розвиток велоінфраструктури у місті?

Ключова ціль – створити якісні умови для руху велосипедистів, щоб вони могли пересуватися безпечно і зручно. Однак основна мета – щоб у нашому місті зростала кількість велосипедистів, щоб наші вулиці й транспорт ставали безпечнішими, зручнішими та більш екологічно чистими.