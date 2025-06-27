У липні у Львові планують частково реконструювати одне з найскладніших перехресть на вул. Сахарова – Вітовського. Йдеться не про зміни для водіїв приватних авто чи громадського транспорту, а покращення пішохідної інфраструктури та інтеграцію перехрестя у львівську веломережу. Для цього на кілька днів зупинятимуть рух трамвайного маршруту №3 та ліквідують колишню парковку для таксі на вул. Коперника.

26 червня у креативному просторі «Лем Стейшн» відбулась презентація напрацьованої концепції покращення велосипедної та пішохідної доступності на перехресті. ZAXID.NET розповідає про ключові зміни.

Що зміниться на перехресті Сахарова – Вітовського?

Як розповів заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велосипедної інфраструктури Орест Олеськів, ці зміни розробили насамперед для об’єднання міської велоінфраструктури в межах перехрестя, зробити його доступнішим для маломобільних людей та завершити комплексну реалізацію проєкту креативного хабу «Лем Стейшн». Замовником розробки проєкту часткової реконструкції перехрестя є ГО «Львівська асоціація велосипедистів».

На відрізку вул. Коперника в напрямку перехрестя планують ліквідувати стару парковку для таксі, натомість проклавши там велосмугу. Парковка на цьому місці діяла з 2006 року, однак, як пояснив керівник департаменту мобільності Олег Забарило, за чинними будівельними нормами та правилами дорожнього руху, за 10 м від перехрестя облаштування парковки заборонене, як і паркування ялинкою на магістральній вулиці. Крім цього, немає чинних земельних документів, які б дозволяли їй надалі функціонувати.

Проєкт змін на перехресті з вул. Коперника

Велосмуга на вул. Коперника є і зараз, однак у межах парковки вона обривається й продовжується лише за 15 м на велопереїзді на вул. Нечуя-Левицького. За проєктом, тепер вона має бути суцільною. Від проїжджої частини велосмугу відділять делініаторами, а також розширять тротуар для доступності людей на кріслах колісних. Місто також розгляне можливість посадки на цій ділянці нових дерев та кущів.

На перехресті з вул. Нечуя-Левицького пропонують облаштувати велопереїзд. Однак пішохідний перехід та велопереїзд перемостять із грубої бруківки на римський камінь. Ті ж роботи виконають на перехресті вул. Вітовського – Лукіяновича. У майбутньому на вул. Лукіяновича облаштують велопішохідну зону.

Проєкт змін на перехресті з вул. Нечуя-Левицького

Пішохідний перехід на вул. Вітовського – Героїв Майдану також перемостять римським каменем, облаштують пониження, а також замінять бруківку між історичною трамвайною колією, що завертає з вул. Вітовського на «Лем Стейшн». Цю колію планують зберегти на проїжджій частині як пам’ять про старе трамвайне депо.

Схеми перехресть та громадського простору на «Лем Стейшн»

Острівець біля старих ангарів трамдепо також зазнає змін. Через нього прокладуть односторонню велодоріжку та облаштують невеликий громадський простір із лавочками та деревами. Простір буде вільним для всіх відвідувачів. Ці роботи профінансує інвестор «Лем Стейшн».

Як будуть впроваджувати зміни?

Заміна дорожнього покриття та перемощення бруківки потребуватиме ситуативних змін у русі транспорту на цій ділянці. Першою ремонтуватимуть парні сторони вул. Нечуя-Левицького, Вітовського та перехід через виділену смугу на вул. Сахарова.

Попередньо ремонт дорожнього покриття не має значно вплинути на рух авто. Натомість трамвай №3, що сполучає мікрорайон вул. Наукової з центром Львова, не курсуватиме взагалі. Управління транспорту додасть на маршрути більше автобусів, які курсують за маршрутом трамвая. Зокрема, йдеться про автобуси №9, 45 та 48. Загалом трамвай №3 не курсуватиме близько тижня.

Трамвайні маршрути №4 і №9, які курсують через вул. Вітовського і Нечуя-Левиицького, курсуватимуть за зміненими маршрутами – через пл. Ринок, вул. Дорошенка, Коперника та Бандери. Очікується, що зміни в русі транспорту триватимуть 3-4 дні.

Другий етап передбачає виконання робіт на непарних сторонах вул. Нечуя-Левицького та Вітовського, відповідно, трамваї №4 і №9 у зворотному напрямку також курсуватимуть до вокзалу через пл. Ринок.

Терміни виконання робіт залежать від погодження схеми об’їзду патрульною поліцією. Однак місто очікує розпочати роботи в середині липня.

Що із загальним проєктом реконструкції перехрестя?

Ще у квітні 2021 року львівська мерія затвердила ескізний проєкт реконструкції вул. Вітовського. Він передбачав облаштування виділених смуг для громадського транспорту, кишені для паркування та світлофорне регулювання перехресть. Усе проблемне перехрестя планували замостити асфальтом. Крім цього, на перехресті планували змінити конфігурацію трамвайних колій, аби сполучити вул. Сахарова, Вітовського, Нечуя-Левицького та Коперника. Саме перехрестя має регулюватися адаптивним світлофором із пріоритетом для руху громадського транспорту.

Однак, через повномасштабне вторгнення цей проєкт повністю заморозили, адже він коштовний. Натомість проєкт покращення пішохідної та велосипедної інфраструктури коштуватиме приблизно 2 млн грн, він враховує зміни, передбачені загальним проєктом. Ці роботи спільно профінансує Галицька та Франківська районні адміністрації в межах закладених в бюджеті витрат на капремонти.