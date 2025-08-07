Але для її видалення необов’язково використовувати агресивну хімію

Іржа може легко зіпсувати вигляд багатьох поверхонь, особливо батарей. Але для її видалення необов’язково використовувати агресивну хімію. «Главред» розповідає, як просто очистити батарею від іржі.

Чим прибрати іржу з батареї?

Блогерка з ніком Clean with Georgia розповіла в тіктоку, як можна легко очистити іржу, зокрема з батарей. За її словами, усунути іржу можна за допомогою звичайного кухонного предмета – алюмінієвої фольги.

Блогерка радить зім’яти алюмінієву фольгу в кульку та протерти нею місце, уражене іржею. Деякі прибиральники також рекомендують попередньо зволожити фольгу – це може пришвидшити очищення.

Якщо фольга підсохла, її слід повторно змочити. Після очищення батарею потрібно витерти вологою ганчіркою, а потім відполірувати сухим рушником.