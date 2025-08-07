Пісня Bureviy від Latexfauna стала саундтреком фільму «Троє»0
Пісня Bureviy від Latexfauna стала саундтреком українського пригодницького фільму «Троє», що розповідає про трьох відчайдухів, які кинули виклик більшовикам під час війни за незалежність України 1917-1921 років. Пісня Bureviy від Latexfauna стала темою героїв. Їх історія також стала центральною лінією відео, а повністю дізнатися долю героїв ви зможете в кіно з 21 серпня.
«Троє» починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і ТРОЄ різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми.
У муд-відео кадри з фільму поєднуються з живим виконанням пісні Bureviy від Latexfauna. Лайв-частину з гуртом знімали на їх власній студії, де і народилася пісня, а в уривках з фільму можна побачити знакові українські місця: Старокостянтинів, що став фортецею великою війни, оповиту міфами Лису Гору та Самчики, де розташований колоритний палац.
Трек був написаний під враженнями від вестерн-гри та натхненний рідним краєм. Його головний герой – вершник-шибайголова з норовливим характером, доля якого складається трагічно.
«На мою думку, саундтрек чудово поєднався з фільмом, адже в обох простежується спільний наратив: глибокий зв’язок людини з її вірним другом конем, а також дух зірвиголовства. Мене завжди захоплює естетика вестерна, особливо неоднозначність його героїв. Вони ніколи не бувають однозначно добрими чи однозначно поганими, адже в кожному переплітаються суперечливі емоції та внутрішні конфлікти. Український степ у цьому контексті виступає природним полігоном для таких зірвиголов. Сам трек «Bureviy» за настроєм песимістичний, адже, ймовірно, героя чекає трагічний фінал. Але він приймає свою долю з честю, гордістю і сміливістю, бо сам свідомо обрав цей нелегкий шлях», – поділився фронтмен Latexfauna Дмитро Зезюлін.
Bureviy став темою харизматичних героїв-розбишак, яких зіграли дебютант у кіно Євген Поднебесний, Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги») та Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»). Головну жіночу роль втілила Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Захар Беркут»).
«Троє» поєднує пригодницький екшн з класичним вестерном і увібрав найкраще від обох жанрів. Під час зйомок задіяли понад 30 коней та 10 повозок різного типу. Історичну зброю надала Одеська кіностудія, а частину виготовляли спеціально для картини. Фільм тривалий час монтували, щоб знайти ідеальний баланс між історією та численними відзнятими екшн-сценами: було декілька напрямків роботи над стрічкою, перш ніж склалася фінальна версія.
Перший показ фільму в Україні відбувся у межах фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях. У широкий український прокат «Троє» вийде до Дня Незалежності 21 серпня.