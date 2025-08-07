Пісня Bureviy від Latexfauna стала саундтреком українського пригодницького фільму «Троє», що розповідає про трьох відчайдухів, які кинули виклик більшовикам під час війни за незалежність України 1917-1921 років. Пісня Bureviy від Latexfauna стала темою героїв. Їх історія також стала центральною лінією відео, а повністю дізнатися долю героїв ви зможете в кіно з 21 серпня.

«Троє» починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і ТРОЄ різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми.

У муд-відео кадри з фільму поєднуються з живим виконанням пісні Bureviy від Latexfauna. Лайв-частину з гуртом знімали на їх власній студії, де і народилася пісня, а в уривках з фільму можна побачити знакові українські місця: Старокостянтинів, що став фортецею великою війни, оповиту міфами Лису Гору та Самчики, де розташований колоритний палац.

Трек був написаний під враженнями від вестерн-гри та натхненний рідним краєм. Його головний герой – вершник-шибайголова з норовливим характером, доля якого складається трагічно.

«На мою думку, саундтрек чудово поєднався з фільмом, адже в обох простежується спільний наратив: глибокий зв’язок людини з її вірним другом конем, а також дух зірвиголовства. Мене завжди захоплює естетика вестерна, особливо неоднозначність його героїв. Вони ніколи не бувають однозначно добрими чи однозначно поганими, адже в кожному переплітаються суперечливі емоції та внутрішні конфлікти. Український степ у цьому контексті виступає природним полігоном для таких зірвиголов. Сам трек «Bureviy» за настроєм песимістичний, адже, ймовірно, героя чекає трагічний фінал. Але він приймає свою долю з честю, гордістю і сміливістю, бо сам свідомо обрав цей нелегкий шлях», – поділився фронтмен Latexfauna Дмитро Зезюлін.

Bureviy став темою харизматичних героїв-розбишак, яких зіграли дебютант у кіно Євген Поднебесний, Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги») та Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»). Головну жіночу роль втілила Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Захар Беркут»).

«Троє» поєднує пригодницький екшн з класичним вестерном і увібрав найкраще від обох жанрів. Під час зйомок задіяли понад 30 коней та 10 повозок різного типу. Історичну зброю надала Одеська кіностудія, а частину виготовляли спеціально для картини. Фільм тривалий час монтували, щоб знайти ідеальний баланс між історією та численними відзнятими екшн-сценами: було декілька напрямків роботи над стрічкою, перш ніж склалася фінальна версія.

Перший показ фільму в Україні відбувся у межах фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN у Чернівцях. У широкий український прокат «Троє» вийде до Дня Незалежності 21 серпня.