Головну роль зіграє львівська акторка Аріна Бочарова

У Києві стартували зйомки романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф» виробництва Film.Ua. Більшість ролей грають дебютанти у великому кіно, проте одного з персонажів втілить В’ячеслав Довженко («Кіборги», «Інший Франко). Він вперше зніматиметься разом з сином Іваном, який виконує у фільмі головну роль, студента Лук’яна. У всеукраїнський прокат стрічка вийде у березні 2026 року.

Зйомки фільму «Мавка. Справжній міф» триватимуть у Києві та області майже два місяці. Це найбільша кількість знімальних днів серед усіх проєктів Film.Ua за останні 5 років. Також рекордну кількість часу картину зніматимуть вночі, що має створити атмосферу містики, сюжетно закладені у фентезі. Серед локацій — лісові озера, лісові завалини і навіть водоспад, що штучно створюватиметься у Коростишівському каньйоні.

«Основна наша мета — це поєднати містичний світ мавок і русалок з надпрекрасною українською природою. Задля цього ми «вживимо» в природні умови такі ефекти, як туман, дими, специфічне освітлення, що передає місячне сяйво та додамо неонову естетику. Ми будемо використовувати цілу систему специфічного освітлення, що зараз вибудовують під керівництвом оператора-постановника Юрія Короля. Вона буде давати фантазійне сяяння води, листя та дерев там, де це буде необхідно. У фільмі ми переосмислюємо образи мавок і русалок з української міфології. Наші мавки — це, як і у міфах, дівчата, які через свої нещасні історії кохання чи інші причини стали утопленицями, а русалки будуть демонічними та потойбічними, що підкреслюють костюми, які у своєму стилі зробила Анна Осмєхіна, засновниця бренду TTSWTR», — розповідає режисерка Катя Царик.

У центрі сюжету «Мавка. Справжній міф» — зустріч лісової Мавки і студента-біолога Лук’яна, який приїхав до лісу заради наукової експедиції. Між ними зароджуються почуття, що несуть за собою небезпеку для них обох.

Головні ролі втілять дебютанти Аріна Бочарова (акторка львівського театру ім. Леся Курбаса) та Іван Довженко (актор національного театру ім. Івана Франка). Його батько В’ячеслав Довженко, зіграє викладача, який очолює експедицію студентів-біологів.

Автори поділились першими кадрами зі знімального майданчику (фото Film.Ua)

«Відчуваю величезну відповідальність, тому що це перша роль в повному метрі. Водночас, захоплення, захват від команди, від режисерки, від оператора, від того, як це все прописано і наскільки це може бути крута історія. Докладаю максимум зусиль і роблю свою роботу, щоб мій персонаж вдався. Трошки хвилююся, тому що цікаво завжди було, що тато скаже і подумає про мою роботу в кадрі і на сцені, а тут ми будемо як колеги вперше. Це викликає приємні хвилювання і дуже вдячний долі, що так сталося і ми з ним будемо разом у цій картині», — ділиться актор Іван Довженко.

Ролі молодих біологів зіграють актори-студенти Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джин, Анастасія Янкова.

Серед мавок є як дебютантки, так і вже досвідчені акторки Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Троє»), Єлизавета Цілик («Назавжди-Назавжди», акорка театру імені Марії Заньковецькох), Кароліна Мруга («Уроки толерантності»), Ксенія Ігнат («Я, Ніна») та інші.

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Тріо русалок, володарок Темного Озера, зіграють Олеся Романова («Віддана»), Юлія Буйновська («Кріпосна») та Роксолана Валівоць (театр Aktorstvo). Також у фільмі з’явиться Дмитро Павко («Прикордонники», «Каховський об’єкт»), Надія Левченко («Жіночий лікар. Нове життя», «Перевізниця»), Андрій Подлєсний («МУР. Ти [Романтика] в кіно», «Каховський об’єкт»), Олександр Соколов («Реванш») та інші.

Режисеркою картини є Катя Царик, відома концертними шоу, кліпами для українських зірок та участю в серіальній антології «Перші Дні». Оператор-постановник фільму — Юрій Король, який знімав «Захар Беркут», «Потяг у 31 грудня», «Перші Дні» тощо. Сценарист — Ярослав Войцешек («Мавка. Лісова пісня», «Конотопська відьма», «Захар Беркут», «Сторожова застава» та інші). Продюсують стрічку Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, які створили анімаційний хіт «Мавка. Лісова пісня».

В український прокат «Мавка. Справжній міф» вийде вже у березні 2026 року.