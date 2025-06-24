У ніч із 23 на 24 червня християни святкують Івана Купала. Здавна це свято було наповнене особливими традицями та фольклорними обрядами, а тому режисери неодноразово його втілювали їх на екранах.

ZAXID.NET пропонує добірку українських фільмів, де можна побачити святкування Івана Купала.

«Вечір на Івана Купала» (1968)

Тематичний фільм режисера Юрія Іллєнка, екранізація фідомої повісті Миколи Гоголя. Фільм поєднує атмосферу українського свята із містикою та фольклором. У центрі сюжету – молодий селянин Петро, який закохався у доньку свого хазяїна, і вона відповіла хлопцю взаємністю. Дізнавшись про це, батько дівчини відмовляється віддавати її заміж за батрака та знаходить доньці багатого наречного. З горя Петро йде в шинок, де зустрічається з Басаврюком, козаком-характерником, а можливо і самим дияволом. Басаврюк пропонує Петрові страшну угоду, яка має допомогти хлопцеві одружитись з коханою.

«Тіні забутих предків» (1965)

Фільм Сергія Параджанова, заснований на гуцульській народній повісті. Хоча тематика фільму пов’язана із гуцульськими обрядами, у останній сцені є лялька-мотанка та купальські мотиви. Всієї купальської ночі там немає, але атмосферу лісових містичних традицій відчуєте точно.

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«Конотопська відьма» (2024)

Фільм, знятий за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка, що розповідає про події напередодні Івана Купала, коли відьма намагається помститися своєму кривднику.

«Відпустка наосліп» (2025)

Романтична українська комедія режисерки Валерії Фадєєвої із Тетяною Малковою та Даніелем Салемом у головних ролях. У центрі сюжету – історія успішної київської бізнес-леді, яку поважає керівництво та ненавидить весь колектив. Щоб відпочити від шефині, підлеглі відправляють її у вимушену відпустку: на верхівку українських Карпат. Там на героїню чекає безліч сюрпризів, пригод та неочікуваних знайомств, а одна з ключових сцен розгортається навколо святкування Івана Купала.