ДБР спростувало заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про нібито відмову відомства розслідувати обставини смерті військовозобов’язаного етнічного угорця у лікарні на Закарпатті. Про це йдеться в заяві ДБР, опублікованій в четвер, 7 серпня.

У ДБР кажуть, що повідомлення закордонних та вітчизняних медіа щодо того, що правоохоронці відмовляються розслідувати смерть громадянина України, етнічного угорця Йосипа Шебештеня не відповідають дійсності й мають маніпулятивний характер.

За даними бюро, на початку липня 2025 року Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Розслідуванням цього кримінального провадження займається підрозділ Територіального управління ДБР у Львові.

Розслідувачі встановили, що Шебештеня був призваний на військову службу в місті Мукачево 14 червня 2025 року. Цього ж дня військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний придатним до військової служби, скарг на стан здоров’я не було.

Під час перебування у військовій частині 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається й має сильний головний біль. Також він заявив, що отримав травму голови з підозрою на струс мозку.

Цього ж дня карета швидкої допомоги доставила Йосипа Шебештеня до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень.

24 червня Шебештеня за згодою перевели до обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегове. 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 6 липня Йосип Шебештень помер у лікарні.

«Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявили. У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті. Триває розслідування», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Державне бюро розслідувань України нібито відмовилося розслідувати смерть угорця з Закарпатської області Йосипа Шебештеня через брак доказів. Міністр наголосив, що в такий спосіб українська влада фактично визнала, що в державі відбувається «примусовий призов, що передбачає жорстоке побиття і навіть побиття до смерті».