Угорщина вимагає ув'язнити добровольця за службу у ЗСУ

Прокуратура медьє [області] Чонград-Чанад, що в Угорщині, висунула обвинувачення добровольцю, який вже рік захищає Україну у складі ЗСУ. Про це у середу, 23 липня, повідомили у прокуратурі Угорщини.

За даними угорської прокуратури, житель міста Мако, що розташоване на південному сході Угорщини, у квітні 2024 року приїхав до України та добровільно долучився до ЗСУ «для участі в бойових діях проти російських військ». Стверджується, що у межах служби в українському батальйоні обвинувачений виконує розвідувальні та бойові завдання.

«Генеральна прокуратура заочно звинувачує підсудного у злочині незаконного вербування, скоєному шляхом вступу до організації поза межами союзних збройних сил, що бере участь у збройному конфлікті», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокуратура вимагає призначити угорцю за службу у ЗСУ покарання у вигляді позбавлення волі. Справу розглядатиме суд міста Сегед.

Нагадаємо, 6 липня на Закарпатті помер місцевий житель Йосип Шебештень, якого 14 червня мобілізували до ЗСУ. Чоловік також мав угорський паспорт. 10 липня Будапешт заявив, що Шебештень нібито помер під час мобілізації через побиття з боку співробітників ТЦК. Водночас за даними судово-медичної експертизи, чоловік помер через тромбоемболію легеневої артерії, а на його тілі не виявили ознак тілесних ушкоджень, що могли б свідчити про насильство. Варто зазначити, що смерть закарпатця настала, коли той вже кілька тижнів перебував у СЗЧ.

11 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок опублікував на своїй фейсбук-сторінці лист, який написав родині закарпатця з угорським паспортом Йосипа Шебештеня. У ньому Шуйок висловив співчуття та натякнув, що вважає Україну винною у смерті Шебештеня.

Крім того, 15 липня тлі інциденту прем’єр-міністр Віктор Обран заявив, що Угорщина вимагатиме у ЄС накласти санкції на військових, які нібито причетні до побиття закарпатця з угорським паспортом. 17 липня міністр МЗС Угорщини заявив, що країна наклала санкції на трьох офіцерів ЗСУ, яких вважає винними у смерті мобілізованого закарпатця.