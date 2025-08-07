За життя жінки борються медики

72-річну мешканку Дрогобицького району у важкому стані госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв у коментарі Lviv.media у четвер, 7 серпня, повідомив, що пацієнтка з діагнозом лептоспіроз перебуває у реанімації.

Лікар розповів, що хвороба у жінки почалась з високої температури, болю у м’язах. Згодом у неї з’явилася жовтяниця, кашель та задишка, знизився артеріальний тиск та проблеми з сечовиділенням. За словами Токарєва, пацієнтка перебуває при свідомості, але має нестабільний артеріальний тиск, дихальну недостатність та знижене сечовиділення.

Додамо, що лептоспіроз переважно передається через сечу інфікованих гризунів. Крім цього, переносниками можуть бути свині та собаки. У людський організм бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Також можна заразитися через вживання зараженої їжі.

«Грипоподібний початок лептоспірозу триває до трьох днів. Потім з’являється жовтяниця, людина перестає мочитися, розвивається шокова реакція: падає тиск, з'являється задишка; починається ураження легень, печінки, нирок, нервової системи. Таке захворювання особливо небезпечне», – сказав Віктор Токарєв.

Симптоми можуть проявитися у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Наслідками хвороби може бути ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерть.