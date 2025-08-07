У двох мешканок Гощанської громади виявили лептоспіроз – жінки інфікувалися після догляду за хворою кішкою. Наразі вони перебувають у лікарні. Про це повідомили 7 серпня у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Дві жінки віком 20 і 68 років одразу після отримання висновку про наявність лептоспірозу у їхньої кішки звернулися по медичну допомогу. У пацієнток виявили таке ж захворювання. Наразі вони перебувають у лікарні з легким перебігом хвороби», – розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

За її словами, це вже четвертий випадок захворювання на лептоспіроз у Рівненській області за 2025 рік.

Додамо, що лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких – головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підійматися до 39-40 градусів; і до серйозних – ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерті.