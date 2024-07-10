У вівторок, 9 липня, у 63-річного жителя Рівненсього району діагностували лептоспіроз. Нині чоловік у стані середньої важкості перебуває в інфекційному відділенні місцевої лікарні. Про це ZAXID.NET розповів лікар-епідеміолог Віктор Мороз.

«Чоловік розповів, що два тижні тому був на риболовлі, де міг підхопити інфекцію. Пацієнт скаржився на підвищення температури тіла, потемніння сечі та біль у суглобах. Після лабораторного підтвердження лептоспірозу, його госпіталізували в інфекційне відділення у стані середньої важкості», – розповів Віктор Мороз.

За словами лікаря-епідеміолога, це вже другий за літо випадок захворювання на лептоспіроз у Рівненській області. У червні 2024 року інфекцію виявили у 48-річного жителя Дубенського району. Чоловік уже пройшов лікування та повернувся додому.

Варто зауважити, що без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, викликати менінгіт чи навіть смерть. Нещадовно від цього захворювання помер 14-річний житель Тернопільської області.

Додамо, що лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерті.