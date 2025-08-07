Пʼять автобусів на маршруті – це вживані VDL голландського виробництва

Львівське комунальне АТП-1 замінило всі автобуси на маршруті №37. Пʼять автобусів – це власні MAN і Electron, а ще пʼять – орендовані вживані низькопідлогові автобуси VDL.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 та 9 червня в маршруток №37 під час руху відпадали колеса. Тоді заступник мера Львова Андрій Москаленко запевнив, що угоду із перевізником розірвуть, а керівник АТП-1 отримає догану.

Після інциденту АТП випустило на маршрути пʼять власних великогабаритних і низькопідлогових автобусів MAN і Electron. Із пʼятниці, 8 серпня, на маршрути виїдуть ще пʼять великих автобусів VDL. Це вживані автобуси голладнського виробництва. Таким чином на маршруті №37 будуть їздити всі низькопідлогові автобуси, частина з яких із кондиціонерами.

«Зараз місто працює над тим, щоб нові автобуси з’явилися і на інших маршрутах комунального перевізника – №20 та №32. Закупівлі вже оголошено, тож плануємо реалізувати це впродовж найближчих двох місяців», – повідомив керівник департаменту мобільності Олег Забарило.

Маршрут №37 сполучає район Під Голоском із вул. Гната Хоткевича. Загалом на лінії курсує 10 автобусів.