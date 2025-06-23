На маршруті №37 уже курсують п’ять низькопідлогових автобусів

Львівське комунальне АТП-1 поетапно замінюватиме усі автобуси на маршруті №37 після двох випадків, коли у маршруток на ходу відпадали колеса. Наразі замість шести автобусів середнього класу на маршруті курсують п’ять низькопідлогових автобусів. У планах, що на цьому маршруті їздив лише транспорт великого класу.

Як повідомила Львівська міськрада 23 червня, маршрут №37 офіційно обслуговує АТП-1, але підприємство залучало на лінію транспорт, орендований у приватного власника. Після зауважень щодо технічного стану деяких автобусів підтриємство відмовилось їх використовувати.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 та 9 червня в маршруток №37 під час руху відпадали колеса. Тоді заступник мера Львова Андрій Москаленко запевнив, що угоду із перевізником розірвуть, а керівник АТП-1 отримає догану.

«Наразі комунальне АТП-1 змінило частину орендованих автобусів на власні великі машини. Згодом буде оновлено і решту транспорту на маршруті. Відповідно, після цього договір з орендодавцем буде розірвано остаточно», – зазначили в управлінні транспорту ЛМР.

На маршруті №37, зі сполученням вул. Під Голоском – вул. Г. Хоткевича, загалом курсує 10 автобусів.