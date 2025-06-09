В автобуса марки «Богдан» на маршруті відлетіло колесо

У понеділок, 9 червня, на площі Данила Галицького у центрі Львова в маршрутки №37 під час руху відлетіло колесо. Аналогічний випадок на цьому маршруті був тиждень тому на вул. Городоцькій біля колишнього ринку «Добробуту».

Свіжий інцидент трапився вранці 9 червня на площі Данила Галицького неподалік управління ДСНС Львівщини. В автобуса марки «Богдан» на ходу відпало заднє колесо.

Маршрут №37 (вул. Під Голоском – вул. Гната Хоткевича) обслуговує комунальний перевізник АТП-1. У автотранспортному підприємстві ZAXID.NET повідомили, що за цим фактом проводять службове розслідування.

Нагадаємо, це вже не вперше на маршруті №37 в автобусів під час руху відпадають колеса. Аналогічний випадок стався тиждень тому, 2 червня – під час руху в автобуса відлетіло заднє колесо разом із піввіссю. Тоді в АТП-1 запевнили, що автобус пройшов ранковий техогляд, під час якого несправностей не виявили.

Також у АТП-1 пояснили, що орендують такі автобуси в приватних перевізників. Їх планують замінити у міру придбання нових.