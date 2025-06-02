Заднє колесо автобуса відлетіло разом із піввіссю

У понеділок, 2 червня, на вул. Городоцькій у центрі Львова у маршрутки №37, яка курсувала з пасажирами, на ходу відвалилося колесо та покотилося по проїжджій частині, у результаті зіткнувшись із припаркованим авто.

Інцидент стався близько 11:00 поблизу колишнього ринку «Добробут». В автобуса марки «Богдан», який віз пасажирів за маршрутом №37 (вул. Під Голоском – вул. Гната Хоткевича), під час руху відлетіло заднє колесо разом із піввіссю. Ніхто не постраждав. Маршрут обслуговує комунальний перевізник АТП-1.

Колесо покотилося по проїжджій частині до припаркованого авто

У АТП-1 ZAXID.NET розповіли, що АТП орендує такі автобуси в приватних перевізників.

«Автобус пройшов ранковий техогляд, зауважень не було. Зараз його евакуйовують на територію АТП і будуть з'ясовувати, що сталося», – прокоментували в АТП згаданий інцидент.

Також, комунальний перевізник запевнив, що таких автобусів лишилося небегато, вони курсують на маршрутах № 20, 32, 37, 45. Їх планують замінити у міру придбання нових.