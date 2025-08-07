Велосипедист із Нідерландів здолав 1600 км, щоб зібрати гроші для львівської молоді
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 серпня
У четвер, 7 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Польська фірма зриває будівництво сміттєпереробного заводу. Депутати Львівської міськради звернулися до Дональда Туска із закликом втрутитися в ситуацію.
- «Візити турботи». Така ініціатива задля підтримки людей з інвалідністю І групи стартувала у Львові у червні.
- Безкоштовний відпочинок. Дітей з прифронтових території прийматимуть у таборі «Старт» в Карпатах.
- З Нідерландів — до Львова. Мандрівник проїхав 1600 км задля підтримки української молоді.
