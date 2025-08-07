Будинок у Брюховичах на вулиці Шкільній, який продавали за 1,1 млн доларів

Двоповерховий будинок у Брюховичах поблизу Львова, який за 1,1 млн доларів виставляли на продаж на OLX, подарували тернопільському пастору Івану Пендлишаку. Про це свідчить інформація з Державного реєстру речових прав.

Іван Пендлишак став власником земельної ділянки з будинком за договором дарування 4 червня 2025 року. Площа ділянки становить 0,1 га. Будинок розташований на вулиці Шкільній у Брюховичах. Суміжну ділянку площею майже 0,07 га пастор отримав у власність того ж дня, але за договором купівлі-продажу.

Згідно з витягом з реєстру, будинок у Брюховичах має площу 491,3 м², житлова площа становить 97,6 м². В оголошенні на OLX, яке цитував ще в лютому 2024 року «24 канал», йдеться, що особняк збудували за авторським проєктом й використовували дорогі матеріали, зокрема, червоне дерево африканської породи. Будинок має три кімнати, кухню-вітальню з панорамними вікнами. На подвір'ї також є альтанка з мангалом і обладнаною кухнею, гараж на три авто та будинок для охорони.

Будинок продавали разом з меблями та технікою. Наразі оголошення на OLX та у спільнотах з продажу нерухомості у фейсбуці видалені.

«Будинок повністю автономний, окрім центрального водопостачання: є власна свердловина на 85 метрів з артезіанською водою, генератор, двоконтурний газовий котел, діючий камін, підігрів підлоги», – цитував оголошення «24 канал».

Зазначимо, що Іван Пендлишак також є власником трьох земельних ділянок (площею 0,0602 га, 0,04 га та 0, 01 га), двох квартир (площею 36,2 м² та 59,5 м²) та двох будинків (площею 71,8 м² та 575,4 м²) у Тернополі. На сайті Церкви Спасителя Христа у Тернополі він вказаний як пастор. У 2023 році Іван Пендлишак закликав надсилати пожертви на церкву на свій особистий рахунок у «Приватбанку».

До слова, на сайті Церкви Спасителя Христа пастор впродовж 2022-2023 років публікував свої російськомовні проповіді, а у 2024 році – поширював російськомовні проповіді церкви «Вифлеєм», яка зареєстрована в США під назвою Bethlehem Missionary Church. В одному зі своїх українськомовних відео пастор розмірковував, хто винен у війні, і закликав «бути обережними у висловлюваннях, хто правий».

Іван Пендлишак. Фото з соцмереж пастора

Додамо, що згідно з аналітичним порталом YouControl, Іван Пендлишак є керівником міжнародного благодійного фонду «Нова надія», який з 2010 року зареєстрований у Тернополі (з 2004 до 2010 він мав реєстрацію у Херсоні).