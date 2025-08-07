Ручні гранатомети болгарського виробництва, які передали 125-й бригаді

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» у середу, 6 серпня, передав 70 ручних гранатометів для 125-ї бригади ТрО, яка базується у Львові. Вартість зброї становить 15 млн грн. Гроші на гранатомети зібрав Центр підтримки 125-ї бригади під час благодійного аукціону на честь третьої річниці створення.

«Це 40-міліметрові протитанкові гранатомети болгарського виробництва. Їхнім аналогом є радянські РПГ-7. Дальність ураження становить приблизно 500 метрів. Це колективне піхотне озброєння, яке потрібно всім тут і зараз. Велика кількість бійців перебувають в окопах передньої лінії, тому такої зброї потребує кожен умовний бліндаж. Дуже важливо, щоб вона була. Ця зброя зрозуміла у використанні – не буде проблеми, що бійці не знатимуть, як ним користуватися. Ми купували гранатомети за кордоном. Треба подякувати команді наших закупівельників, які шукають зброю на світовому ринку», – сказав менеджер з партнерств фонду «Повернись живим» Марʼян Пусак.

Передача гранатометів 6 серпня 2025 року. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що загалом на аукціоні, який провів Центр підтримки 125-ї бригади, зібрали 40,1 млн грн. Під час аукціону 25 березня благодійники придбали прапор Чехії з підписом президента Петра Павела, прапор з підписом Папи Франциска, колекцію зі 170 відзнак та нагород збройних сил УНР, УСС тощо. Центр підтримки бригади передав 31 млн грн фонду «Повернись живим». ZAXID.NET повідомляв у травні 2025 року, що фонд за 17 млн грн закупив та передав міномети та три авто.

125-ту львівську бригаду ТрО створили у березні 2022 року. Вона обороняла Харківщину, Донеччину, Луганщину. Наприкінці липня 2025 року бригаду переформували у важку механізовану. Один із засновників бригади, генерал Артур Горбенко, сказав, що 25% першого складу 125-ї бригади продовжує виконувати бойові завдання на полі бою.

«Змінився статус бригади. Була легка бригада, якою я командував. Зараз вона стала важкою. З тривогою скажу, що для бригади зміняться завдання. Вона отримає сучасніше озброєння, поповниться особовий склад і завдання будуть важчими. Проте з вашою допомогою ця зброя допоможе військовим сумлінніше виконувати бойові завдання та зберігати життя», – сказав Артур Горбенко.

Додамо, що у Львові з вересня 2024 року працює центр рекрутингу 125-ї бригади тероборони. Офіс бригади працює з 09:00 до 18:00 у приміщенні ЦНАПу на вул. Костя Левицького, 67.