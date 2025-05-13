За 11 років фонд «Повернись живим» зібрав для української армії понад 16 млрд грн. За цією сумою стоять історії тисяч людей, які хочуть бути корисними своїй країні. Від пластуна, який влаштовує розіграші для прихильників Counter-Strike, до волонтерки, що перетворює дні народження на збори. Розповідаємо історії друзів фонду «Повернись живим», які стали надійним тилом для війська.

«Особистий вибір кожного»

Ростислав Дудинець родом з Житомира, але приблизно рік живе у Львові й вивчає комп'ютерні науки. Якраз рік тому хлопець дізнався про «Пласт» і долучився до скаутського руху, який став для нього крутою проукраїнською спільнотою.

«Фонд "Повернись живим" я почав підтримувати ще з початку повномасштабного вторгнення. Згодом через твіттер дізнався про спільноту ПЖ, почав слухати "Право на поплаву", підписався на "Мілітарний". Так фонд став для мене відправною точкою, щоб більше дізнатись про військову тематику. Одного разу виграв у твіттері крутий шеврон "Інститут Інтриги", і це дуже змотивувало мене донатити далі саме на "Повернись живим"», – пригадує Ростислав.

За словами хлопця, у 2022 році кожен донат відчувався по-особливому: тут підтримуєш збір на супутник, тут на байрактар. Через три роки повномасштабної війни й величезну кількість зборів у стрічках соцмереж, це перетворилося на рутину. Ростислав намагається щомісяця виділяти певну суму на підтримку війська.

Перший свій збір Ростислав робив для «Вовків да Вінчі». Розповідає, що надихнувся дітьми з «Пласту», які часто відкривають допоміжні банки для своїх пластових фондів «1991» чи «Штаб Алярм».

«Було трохи страшно, тому розпитував друзів як це все робити. Але загалом збір пройшов легко. Також часто кидаю друзям 10, 20 або 50 грн на їхні збори, бо сам знаю, як це відкривати монобанку щотрихвилини в очікуванні донатів. Останні збори для ПЖ робив у форматі розіграшів, розігрував свої скіни для гри Counter-Strike», – розповів Ростислав.

Підтримати фонд «Повернись живим» і привітати з 11-річчям можна за посиланням.

Збори, які проводить хлопець, підтримують його пластові друзі. Крім неї, активно долучається кіберспортивна спільнота – Ростислав є учасником мемкоманди «Житомирські Шкарпетки», яка грає в Counter-Strike. Він каже, що багато друзів-геймерів допомагали закривати збори.

«Донатити – це особистий вибір кожного. Я знаю людей, які перестали це робити через скандали... Щоб мотивувати більше донатити, я б апелював до звітності фондів і практичних прикладів, коли можна прямо показати людині, що її кошти пішли на конкретну техніку і її роботу», – вважає Ростислав.

«Через довіру людей ти береш відповідальність знову відкривати банку»

Креативна продюсерка та викладачка Українського католицького університету Христина Бойко майже щороку до повномасштабного вторгнення організовувала збори на свої дні народження. Впродовж восьми років вона не складала список бажань, а просила переказувати гроші, які її друзі могли витратити на покупки. Донати Христина переказувала військовим або ж на різні благодійні ініціативи.

«Перший збір я провела у 2015 році. Це було для авіарозвідки й був теж збір на мій день народження. Мені було 23 роки і я агітувала закинути по 23 грн. Я щиро й відверто сказала всім своїм друзям нічого не дарувати – не потрібно ні намист, ні сертифікатів на масаж. Майже всі прислухалися і не дарували. Ми зібрали 6 чи 7 тис. грн, але це були інші часи й інші суми», – пригадує вона.

Христина народилася у Львові, вивчала бухгалтерський облік, але зрозуміла, що хоче креативнішу професію. Тому вже десять років вона працює в індустрії створення відео і співвласницею компанії and action, де зараз є співвласницею. Досвідом Христина ділиться в Українському католицькому університеті – майже чотири роки викладає курс про відео.

З початком повномасштабного вторгнення життя Христини змінилося – її рідні долучилися до війська, вона почала багато волонтерити й акумулювати гроші на потреби армії. За 2024 рік їй вдалось зібрати понад 6 млн грн на потреби Сил оборони. На початку травня 2025 року їй вдалось закрити збір на 2 млн грн для бригади «Буревій».

«Я давно знаю і поважаю "Повернись живим" і підтримувала їх до 2022 року. Звичайно, після початку повномасштабного вторгнення роблю це активніше. Нещодавно відкривала банку для збору "Зброєносці". У мене є постійні підписки: на "Повернись живим", "Азов", на фонд "1991". Це різні суми, але це щомісячно. Я не маю чіткого бюджету. Із зарплати я відкладаю суму, яка може знадобитися, коли стається щось непередбачуване. Є бюджет життя на місяць і решта грошей – це часто на різні збори перевірених волонтерів. Я залишаю собі простір, щоб донатити. Все залежить від того, які в мене є можливості», – зазначила Христина.

З «Повернись живим» Христині вдалось організувати кампанію «Дарувати нічого, щоб у війська було все». Вона пригадує, що давно хотіла створити з фондом спільний проєкт, але не мала потрібних контактів. Одного разу вона опублікувала у соцмережах відео, яке створювала для збору тиловиків. У «Повернись живим» помітили відео й домовилися з Христиною про проєкт для фонду, до якого вона залучила людей з креативної індустрії. Команда реалізувала проєкт повністю на волонтерських засадах.

Кампанія «Дарувати нічого, щоб у війська було все», яку запустили 2025 року напередодні Дня Святого Валентина, мала на меті закріпити традицію донатів у подарунок: замість купувати сувеніри, непрактичні речі, переказувати гроші на Сили оборони. Показати, що кожен подарунок має сенс, коли він посилює нашу безпеку.

За словами Христини, торік їх вдалось зібрати 2 млн грн за два тижні. Цьогоріч для збору такої суми знадобилося півтора місяця.

«Через попередній досвід велика частина аудиторії мені довіряє, завжди є всі звіти. Проте я бачу, що моїй аудиторії стало важче донатити. У когось мобілізувалися рідні й бюджет донатів розподіляють інакше. З точки зору маркетингу, ринок став конкурентнішим і більше людей претендує на ваші донати. Відповідно, треба шукати більше шляхів, щоб отримати саме їхню підтримку», – каже Христина.

Вона розповідає, що під час зборів уникає маніпулятивних комунікацій. Наприклад, дорікати, що хтось п'є каву, а хтось сидить в окопах. За словами Христини, в комунікаціях має працювати різний тип меседжів – щось може бути веселим, щось серйозним, бо невідомо, який настій в людини.

«Страшенно не хочу звучати пафосною. Але якщо сказати щиро, то в мене мотивація працювати, щоб мати більше можливостей підтримувати військо. Мене мотивують обов'язкові донати, які я собі визначила. Є можливість задлнатити в додатках "Монобанку", УЗ чи "Нової пошти". Я не сприймаю це як супердонат, але от від посилки можна перерахувати 10 грн. І це прикольно, що наче невелика сума, але так є можливість зібрати величезні суми», – говорить Христина.

Вона готується до нового збору. Каже, що відчуває підтримку і довіру людей, тому не боїться, що донатів не буде.

«Тільки через те, що різні люди донатять і довіряють, ти береш відповідальність знову відкривати банку й знову збирати», – додає Христина.

«Мені так хочеться вірити, що тато бачить мої дії»

Софія Дутчак з Львівщини працює маркетинг-менеджеркою та бізнес-консультанткою. Вона пригадує, що на початку повномасштабного вторгнення її сім'я віддала на донати всі збереження. Повномасштабна війна застала батьків Софії за кордоном, але вони вирішили повернутися до України. Батько дівчини Тарас без вагань долучився до ЗСУ. Після цього більшість грошей сім'я Дутчаків витрачала на озброєння та амуніцію.

«Для мене було важливо не тільки організовувати збори, вигадувати ідеї, як акумулювати гроші, але й віддавати своє. Мені так сильно хотілося, щоб хтось згори – Бог чи якась вища сила побачила, скільки я роблю, і зберегла мого тата», – говорить дівчина.

У жовтні 2023 року Тарас Дутчак загинув через танковий обстріл поблизу села Наукове Ізюмського району на Харківщині. Софія каже, що разом з сестрою та мамою вирішила – потрібно жити так, щоб тато ними пишався.

«Мені дуже важливо, щоб знали, що Тарас Дутчак віддав своє життя за кожного з нас. Це був мій батько, це був доброволець, це був величезний патріот. Мужній, добрий і дуже принциповий чоловік. Я доросла і свідома людина, але мені так хочеться вірити, що він бачить мої дії», – говорить Софія.

Дівчина почала активно збирати донати для «Повернись живим» і спершу відкрила банку на «Дронопад». Їй вдалось за добу зібрати 70 тис. грн.

«Під кінець 2024 року в мене була ідея, як зібрати велику суму. Я прописала, як це можна зробити. І те, з ким це робити, я не сильно думала – з фондом "Повернись живим". Я завжди доначу цьому фонду, бо люблю ефективні компанії. Люблю прозорість і комунікацію», – каже Софія.

Ідея дівчини полягала в тому, щоб залучити різні українські бренди, які погодяться передати свої товари для розіграшу серед донатерів. На прохання Софії відгукнулися 15 компаній і наприкінці 2024 року вона закрила найбільший свій збір – 1,2 млн грн. Ці гроші спрямували на проєкт фонду «Повернись живим» та Львівської міської ради«Зброєносці».

«Коли відкрила банку, одразу скинула свої 10 тис. грн. Мені хочеться думати, що люди бачать, що я віддаю своє, і їх це мотивує також підтримувати мої збори… З розумінням ставлюся до того, що люди втомилися. Інколи цю агресію відчуваю, інколи намагаюся їх зрозуміти. Війна торкнулася багатьох людей і не знаю, що зараз в людини, яка не скинула донат. Просто думаю, що я можу зробити, з ким домовитися, щоб підтримали мій збір…», – пояснює Софія.

Більше історій донатерів «Повернись живим» можна побачити у відео: