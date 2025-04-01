Міномети, які Львівська міська рада та «Повернись живим» придбали у межах проєкту «Зброєносці»

У п'ятницю, 28 березня, фонд «Повернись живим» передав 18 мінометів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Зброю фонд придбав у межах збору «Зброєносці», який провели спільно з Львівською міською радою і зібрали 200 млн грн. Передача мінометів стала фінальною й завершила проєкт «Зброєносці».

«Ми закупили саме міномети, тому що це зброя переднього краю. Це один з компонентів цілої екосистеми. У рамках "Зброєносців" ми передавали декілька видів озброєння – це 40-міліметровий автоматичний гранатомет, 82-міліметровий міномет і зараз тут передаємо 120-ті міномети. Ця вся зброя доповнює один одного, бо 40-міліметровий гранатомет він стріляє на відстань до 2 км, 82-міліметровий міномет – до 4 км, а 120-й міномет – до 7 км. Головне завдання цього озброєння – це не допустити ворожу піхоту в наші окопи», – пояснив менеджер з партнерств фонду «Повернись живим» Володимир Турчин.

У Львові передали 18 мінометів для 80-ї та 24-ї бригад. Фото ZAXID.NET

Проєкт «Зброєносці» стартував 5 вересня 2024 року – наступного дня після ракетної атаки на Львів, в якій загинули восьмеро людей. Крім 24-ї та 80-ї бригад, озброєння купували для 68-ї окремої єгерської бригади Олекси Довбуша та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що спільний збір з «Повернись живим» був експериментом та викликом для міста.

«У межах збору з "Повернись живим" ми вже передавали міномети, автомобілі, зброю на 200 млн грн. Я щасливий, що це все пішло для військових і робить нас сильнішими. Тому велика подяка фонду й всім тисячам благодійників, які долучилися, громаді міста й бізнесу. Ви всі круті. Велика подяка. Якби "Повернись живим" займалися всім озброєнням, то воно б приходило вчасно й було високої якості», – сказав Андрій Садовий.

Міномети військовим передали 28 березня. Фото ZAXID.NET

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут зазначив, що збір «Зброєносці» складався із найзапитуваніших позицій – пікапи, засоби РЕБ, нічні й денні «мавіки» колективне піхотне озброєння. Чмут розповів, що для фонду це перший подібний проєкт у колаборації з органом місцевого самоврядування.

«Це хороший прецедент і це хороша нова модель можливих колаборацій. Збір вийшов успішним, тому плануємо вже нові», – розповів Тарас Чмут.

Тарас Чмут та Андрій Садовий. Фото ZAXID.NET

Додамо, що впродовж всього проєкту «Зброєносці» Львівська міськрада та «Повернись живим» закупили для військових такі засоби:

40 пікапів;

40 комплектів РЕБ;

168 нічних дронів;

100 денних дронів;

40 гранатометів;

36 мінометів 82 мм;

36 мінометів 120 мм (18 з яких передали у Львові 28 березня).

«Також бригади бонусом отримали 40 прицілів власної розробки фонду "Повернись живим" для використання з гранатометами для ведення вогню з закритих позицій», – зазначили у фонді.

Особливістю збору було те, що всі охочі могли стати зброєносцями: відкрити мінізбори. Крім зброї та засобів, важливою складовою проєкту було навчання військових, яке проводили інструктори фонду.