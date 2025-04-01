У центрі Львова фонд «Повернись живим» передав 18 мінометів для двох бригад
Заголом Львівська міськрада разом з фондом «Повернись живим» передала для військових техніки та зброї на 200 млн грн
У п'ятницю, 28 березня, фонд «Повернись живим» передав 18 мінометів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Зброю фонд придбав у межах збору «Зброєносці», який провели спільно з Львівською міською радою і зібрали 200 млн грн. Передача мінометів стала фінальною й завершила проєкт «Зброєносці».
«Ми закупили саме міномети, тому що це зброя переднього краю. Це один з компонентів цілої екосистеми. У рамках "Зброєносців" ми передавали декілька видів озброєння – це 40-міліметровий автоматичний гранатомет, 82-міліметровий міномет і зараз тут передаємо 120-ті міномети. Ця вся зброя доповнює один одного, бо 40-міліметровий гранатомет він стріляє на відстань до 2 км, 82-міліметровий міномет – до 4 км, а 120-й міномет – до 7 км. Головне завдання цього озброєння – це не допустити ворожу піхоту в наші окопи», – пояснив менеджер з партнерств фонду «Повернись живим» Володимир Турчин.
У Львові передали 18 мінометів для 80-ї та 24-ї бригад. Фото ZAXID.NET
Проєкт «Зброєносці» стартував 5 вересня 2024 року – наступного дня після ракетної атаки на Львів, в якій загинули восьмеро людей. Крім 24-ї та 80-ї бригад, озброєння купували для 68-ї окремої єгерської бригади Олекси Довбуша та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що спільний збір з «Повернись живим» був експериментом та викликом для міста.
«У межах збору з "Повернись живим" ми вже передавали міномети, автомобілі, зброю на 200 млн грн. Я щасливий, що це все пішло для військових і робить нас сильнішими. Тому велика подяка фонду й всім тисячам благодійників, які долучилися, громаді міста й бізнесу. Ви всі круті. Велика подяка. Якби "Повернись живим" займалися всім озброєнням, то воно б приходило вчасно й було високої якості», – сказав Андрій Садовий.
Міномети військовим передали 28 березня. Фото ZAXID.NET
Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут зазначив, що збір «Зброєносці» складався із найзапитуваніших позицій – пікапи, засоби РЕБ, нічні й денні «мавіки» колективне піхотне озброєння. Чмут розповів, що для фонду це перший подібний проєкт у колаборації з органом місцевого самоврядування.
«Це хороший прецедент і це хороша нова модель можливих колаборацій. Збір вийшов успішним, тому плануємо вже нові», – розповів Тарас Чмут.
Тарас Чмут та Андрій Садовий. Фото ZAXID.NET
Додамо, що впродовж всього проєкту «Зброєносці» Львівська міськрада та «Повернись живим» закупили для військових такі засоби:
- 40 пікапів;
- 40 комплектів РЕБ;
- 168 нічних дронів;
- 100 денних дронів;
- 40 гранатометів;
- 36 мінометів 82 мм;
- 36 мінометів 120 мм (18 з яких передали у Львові 28 березня).
«Також бригади бонусом отримали 40 прицілів власної розробки фонду "Повернись живим" для використання з гранатометами для ведення вогню з закритих позицій», – зазначили у фонді.
Особливістю збору було те, що всі охочі могли стати зброєносцями: відкрити мінізбори. Крім зброї та засобів, важливою складовою проєкту було навчання військових, яке проводили інструктори фонду.