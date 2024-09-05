У межах проекту планують зібрати 200 млн грн на зброю, дрони та РЕБи і транспорт для бойових бригад ЗСУ

Львівська міськрада разом з благодійним фондом «Повернись живим» розпочали збір коштів у межах проекту «Зброєносці», метою якого є зібрати 200 млн грн на озброєння для бойових бригад.

«Ми планували запустити цей збір в середині вересня. Але вчорашній день ще раз показав, що часу більше немає. Лев хоче помсти! Благодійний фонд Повернись живим разом з містом Львів запускають великий збір “Зброєносці”», – повідомив 5 вересня міський голова Львова Андрій Садовий.

Ціль – зібрати 200 млн грн на зброю, дрони та РЕБи і транспорт для бойових бригад ЗСУ.

За інформацією на сайті проєкту, за зібрані 200 млн грн заплановано придбати 40 автоматичних станкових гранатометів Mk19, 33 міномети 82-мм, 27 мінометів 120-мм, 140 DJI Mavic 3 T, 100 DJI Mavic 3 Е, 40 пікапів та 40 засобів РЕБ.

Детальна інформація про збір, засоби, які потрібно закупити, та бойові бригади, які отримають озброєння, розміщена на сайті.