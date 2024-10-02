Богдан Кріль працював в Інституті енергетики та систем керування Львівської політехніки

У лікарні помер 69-річний кандидат технічних наук та викладач Львівської політехніки Богдан Кріль, який отримав важкі поранення внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня. Львів'янин перебував у реанімації 29 днів. Про це у середу, 2 жовтня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«З глибоким сумом повідомляємо про втрату ще одного життя внаслідок жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня. Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. 29 днів він перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося. Співчуття рідним!», – написав Андрій Садовий.

На сайті Львівської політехніки йдеться, що Богдан Кріль був доцентом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Інституту енергетики та систем керування. Він досліджував операційні технології, розробляв прилади для вимірювання параметрів технологічних процесів.

Зазначимо, що російські окупанти ракетами та безпілотниками атакували Львів вранці 4 вересня. Внаслідок обстрілу загинули 43-річна Євгенія Базилевич та її троє доньок – 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та 7-річна Емілія. Також росіяни вбили 52-річну Ірину Демидову, 54-річного Олександра Погорецького та 55-річного Юрія Арабського.