Міномети, які «Повернись живим» закупили для 125-ї бригади ТрО

У четвер, 22 травня, фонд «Повернись живим» передав 125-й бригаді ТрО три пікапи та 14 мінометів. Гроші на закупівлю зброї та авто зібрали у березні під час благодійного аукціону на честь триріччя бригади. На аукціоні загалом вдалось зібрати 40,1 млн грн, з яких понад 31 млн грн передали фонду «Повернись живим». За 17 млн грн фонд закупив міномети та авто, решту грошей витратять на ручні гранатомети.

«Сьогодні передаємо 120-ті міномети. Це чи не найпотужніша зброя переднього краю українського виробництва. Це перша передача пікапів і мінометів. У нас ще буде друга передача – ручних гранатометів. Хочу подякувати львівському бізнесу та всім, хто долучився до збору. Завдяки вам можемо передавати зброю», – сказав менеджер з партнерств фонду «Повернись живим» Володимир Турчин.

Передача пікапів та мінометів у Львові 22 травня. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що благодійний аукціон на підтримку 125-ї бригади ТрО відбувся 25 березня. Благодійників, які взяли участь, нагородили подяками та нагородами. Зазначимо, що під час аукціону продали прапор Чехії з підписом президента Петра Павела, прапор з підписом Папи Франциска, колекцію зі 170-ти відзнак та нагород збройних сил УНР, УСС тощо.

«Ця потужна річ допоможе нашим хлопцям. Бригада продовжує виконувати серйозні бойові завдання, продовжує нищити ворога. Є потреба в збої, в різних засобах ураження. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте про нашу рідну львівську бригаду. Я дякую від себе, від нашої 125-ї бригади», – сказав генерал та екскомандир 125-ї бригади ТрО Артур Горбенко.

Окрім мінометів та пікапів, 125-та бригада ТрО за зібрані на аукціоні гроші придбала 279 FPV-дронів, 20 РЕБів, дрон Mavic 3T і 20 систем програмного забезпечення.

«Повернись живим» закупив зброю та техніку за гроші, які зібрали на благодійному аукціоні. Фото ZAXID.NET

Додамо, що 125-ту львівську бригаду ТрО сформували у березні 2022 року. Військові брали участь у боях на Харківщині, Донеччині, Луганщині. У Львові з вересня 2024 року діє центр рекрутингу 125-ї бригади тероборони. Офіс бригади працює з 09:00 до 18:00 у приміщенні ЦНАПу на вул. Костя Левицького, 67.