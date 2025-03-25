Для львівської бригади на аукціоні зібрали у 2,5 рази більше грошей, ніж планували

З нагоди третьої річниці створення 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ у Львові провели благодійний аукціон, на якому зібрали 40,1 млн грн. Про це у Facebook повідомив народний депутат Ростислав Тістик.

На аукціоні планували зібрати 16 млн грн для закупівлі 10-ти мінометів, 50-ти гранатометів і п’яти пікапів Nassan Navara, проте вдалося перевищити цю суму.

Ведучим аукціону був Юрій Горбунов, на заході були присутні військові бригади, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, голова ЛОВА Максим Козицький, настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла УГКЦ Тарас Михальчук, настоятель храму ікони Божої Матері Всецариці ПЦУ Володимир Бачинський, міністр аграрної політики Віталій Коваль та інші представники місцевої влади, духовенства й бізнесу.

На вечорі друзям 125-ї бригади вручили почесні нагороди від Верховної Ради, Міноборони, Оперативного командування «Захід», самої бригади, командирівбатальйонів і Центру підтримки бригади.

Серед іншого, на аукціоні продали прапор Чехії з підписом президента Петра Павела, прапор з підписом Папи Франциска, колекцію зі 170-ти відзнак та нагород збройних сил УНР, УСС та інших. Завершився вечір виступом Злати Огнєвіч.

(Фото вечора з Facebook Ростислава Тістика)

Із зібраних грошей 31,4 млн грн передадуть фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» для придбання необхідної зброї і техніки бля 125-ї бригади ТрО.

Окрім того, за допомогою представників бізнесу військовим передали 279 FPV-дронів, 20 РЕБів, дрон Mavic 3T і 20 систем програмного забезпечення.

125-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ була створена у Львові в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Додамо, що у Львові працює офіс служби рекрутингу 125-ї бригади.