У Центрі Довженка стартував благодійний онлайн-аукціон творів мистецтва «Мистецтво заради перемоги!. Подивитися представлені картини можна буде до 20 квітня.

Його організаторами є благодійний фонд «Незламні воїни» та «Арт-студія Івани Лобан». Засновник фонду, сапер 24-ї бригади Петро Буряк втратив на фронті обидві ноги: його автомобіль наїхав на протитанкову міну. Воїн переніс багато операцій та вирішив, що тепер має допомагати побратимам.

Організаторами є благодійний фонд «Незламні воїни» та «Арт-студія Івани Лобан»

Аукціон має на меті зібрати 1 млн гривень на автомобілі-баггі для для воїнів 24-ї ОМБр та інших бойових підрозділів.

На аукціоні представили 11 картин львівських художників 90-х років минулого століття. Серед них – твори Є. Колодія, А. Мичковського, П. Бурка, А. Смірнова, М. Кузіва, Я. Хомика. Картина передали Петрові Буряки благодійник з США для того, аби зібрати кошти для ЗСУ.

«Мій друг Ігор Данилюк передав фонду 11 картин з пропозицією їх продажу, щоб виручені кошти віддати на потреби фронту. Я вирішив, що цього разу вони потрібні на баггі. Їх використовують насамперед для евакуації поранених з поля бою. Ми вже передали три таких автомобілі, вони уже добре себе зарекомендували і хлопці просять ще. Плануємо за ці кошти купити щонайменше п’ять машин», ‒ розповів ZAXID.NET Петро Буряк.

На аукціоні представили 11 картин львівських художників 90-х років минулого століття

«Це є роботи львівських художників 90-х років минулого століття. Зокрема тут є роботи Євгена Колодія, який був учнем та другом Володимира Патика. Є краєвиди Карпат, натюрмоти тощо, так що кожен зможе знайти щось для себе та зробити добру справу», ‒ додає кураторка аукціону Івона Лобан.

Стартова ціна картин ‒ від 2 до 4 тисяч гривень. За Qr-кодом можна зробити ставку. Для тих, хто не хоче брати участь в аукціоні, проте хоче допомогти, є інший код, за яким можна відправити донат.

Аукціон триватиме до 20 квітня і тоді буде відомо, хто отримає картини.