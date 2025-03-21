Про місце проведення премʼєри фільму учасникам повідомлять після реєстрації

Цієї неділі, 23 березня, у Львові покажуть документальний фільм про героїчний 5-й батальйон «Любарт» 12-ї бригади «Азов». На глядачів чекають унікальні кадри, реальні події, голоси тих, хто зупиняє ворога. Після премʼєри відвідувачі зможуть поспілкуватися з авторами фільму та бійцями.

Як повідомила пресслужба Львівської міськради, відвідати премʼєру фільму «Любарт 2024» можна безкоштовно, однак потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.

«Це більше, ніж просто кіно. Це можливість відчути війну очима тих, хто її бачить щодня. Приходьте, щоб вшанувати подвиг наших воїнів, почути їхні історії та побачити, що означає бути незламним», – зазначають організатори.

Фільм презентують о 13:40. Про місце проведення зареєстрованим учасникам повідомлять додатково.

Після показу фільму рекрутери «Азову» розкажуть про вакансії у 5-му батальйоні «Любарт» та дадуть відповіді на всі питання про службу. Також можна буде поспілкуватися з авторами фільму та бійцями.