Центр рекрутингу працює у ЦНАПі на вул. Костя Левицького

У понеділок, 30 вересня, у Львові відкрили офіс служби рекрутингу 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Він працює з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00 у приміщенні ЦНАПу на вул. Костя Левицького, 67.

Як повідомили у пресслужбі міськради, у Центрі рекрутингу можна отримати консультації, дізнатися про поточні вакансії у бригаді та долучитися до лав ЗСУ.

«Усі зацікавлені можуть поспілкуватись з офіцерами управління бригади та підпорядкованих батальйонів, отримати перелік вакансій, а у разі зацікавленості – поговорити з майбутніми командирами обраного підрозділу», – зазначають у 125-тій бригаді тероборони ЗСУ.

Як наголошують у міськраді, у рекрутинговому центрі не вручають повісток, а лише надають інформацію та консультації. І лише охочим мобілізуватися надають рекомендаційний лист, на підставі якого їх зарахують до підрозділу. Контактний телефон – 0667351126.

У Львові вже працюють рекрутингові центри таких підрозділів: