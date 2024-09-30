У Львові відкрили центр рекрутингу 125-ї бригади тероборони
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У понеділок, 30 вересня, у Львові відкрили офіс служби рекрутингу 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Він працює з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00 у приміщенні ЦНАПу на вул. Костя Левицького, 67.
Як повідомили у пресслужбі міськради, у Центрі рекрутингу можна отримати консультації, дізнатися про поточні вакансії у бригаді та долучитися до лав ЗСУ.
«Усі зацікавлені можуть поспілкуватись з офіцерами управління бригади та підпорядкованих батальйонів, отримати перелік вакансій, а у разі зацікавленості – поговорити з майбутніми командирами обраного підрозділу», – зазначають у 125-тій бригаді тероборони ЗСУ.
Як наголошують у міськраді, у рекрутинговому центрі не вручають повісток, а лише надають інформацію та консультації. І лише охочим мобілізуватися надають рекомендаційний лист, на підставі якого їх зарахують до підрозділу. Контактний телефон – 0667351126.
У Львові вже працюють рекрутингові центри таких підрозділів:
- Центри рекрутингу української армії (вул. Костя Левицького, 67 та пр. Червоної Калини, 72а);
- НГУ «Азов» (вул. Пекарська, 41);
- 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ (вул. Староєврейська, 7а);
- Львівська 103-тя бригада ТрО;
- Батальйон «Вовки Да Вінчі» (пл. Ангелів);
- 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила (пл. Князя Осмомисла, 9);
- 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» (Генерала Чупринки, 38).