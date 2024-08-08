Тут можна дізнатися про вакансії в армії та самому обрати бажану професію у війську

У четвер, 8 серпня, у Львові на Сихові запрацював другий рекрутинговий центр української армії. Його відкрили у приміщенні ЦНАПу на пр. Червоної Калини,72а.

Як і у першому такому центрі, що працює на вул. Костя Левицького,67, тут можна дізнатися про вакансії в армії та самому обрати бажану професію у війську.

«Вакансій є чимало. У нас зараз в базі понад 10 тис. вакансій. Це база, якою користуються рекрутери у всіх центрах рекрутингу на території України. Щодо найпопулярніших вакансій, то це стрільці, кулеметники, гранатометники, бо саме з такими запитами звертаються військові частини. У нас є контакти із понад сотнею військових частин і бригад. Оскільки ми територіально розташовані у Львові, то це здебільшого частини, які дислокуються тут: в місті, області, в західному регіоні. Для нас не проблема знайти контакт якоїсь конкретної військової частини чи бригади, якщо кандидат озвучує своє бажання служити саме там», – розповіла рекрутерка Наталя Сколоздра.

Центр рекрутингу української армії відкрили у співпраці з Міністерством оборони України.

«Міноборони, Генштаб забезпечують процеси, алгоритми, порядок, підтримку, ведення бази даних. Забезпечує інфомрацією, яка потрібна, щоб усі такі центри функціонували. Відповідно влада міста надає приміщення. Це такий комплексний підхід. На сьогодні в нас в лідерах Харків, Львів та Запоріжжя, і ще є інші центри, в яких високі показники», – розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Другий центр рекрутингу української армії відкрили у Сихівському районі міста, адже тут проживає велика кількість людей.

«Довкола цього центру неподалік мешкає близько 300 тис. людей. Тепер не потрібно їхати в центр, можна все дізнатися поруч дому. Якщо ми подивимося на роботу першого центру, який відкрили фактично в центральній частині міста, то вже станом на сьогодні більше 100 людей, які звернулися в цей центр, вони вже в лавах ЗСУ, щодо близько 500 людей зараз триває оформлення документів», – розповів перший заступник міського голови Льова Андрій Москаленко.

Також у цьому рекрутинговому центрі кандидати зможуть спробувати свої сили у пілотуванні дронами на спеціальному симуляторі.

Нагадаємо, перший в Україні центр рекрутингу української армії відкрили у Львові в лютому 2024 року. За цей час працівники центру надали понад 2200 консультацій – як особистих, так і в телефонному режимі щодо особливостей та алгоритмів залучення на військову службу.

До слова, за останні пів року по всій Україні запрацював уже 31 рекрутинговий центрі, де українцям допомагають визначитись з посадою та обрати військову частину з урахуванням як попереднього досвіду, освіти, власних побажань, так і потреб ЗСУ.