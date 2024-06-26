Інформаційно-рекрутинговий центр облаштували на вулиці Генерала Чупринки, 38

У середу, 26 червня, у Львові запрацював перший в Україні інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Його облаштували на вулиці Генерала Чупринки, 38.

Як розповів під час відкриття командир 93-ї ОМБр Павло Паліса, в інформаційно-рекрутинговому центрі кожен охочий зможе ознайомитися із вакантними посадами і обрати за своїм бажанням та навиками.

«Найголовніше – це бажання. Зараз війна змінюється щомісячно і щоквартально, зростає технологічність ведення бою, зростають вимоги до навченості людей. Тому високотехнологічні професії дужен потрібні, такі як: фахівець безпілотників, інженер, IT-фахівець», – зазначив Павло Паліса.

Окрім рекрутингу, центр виконуватиме ще й інформаційну функцію, там допомагатимуть військовослужбовцям бригади з проблемними питаннями, з оформленням домументів, зокрема, при реабілітації. Окрім того, мета інформаційно-рекрутингового центру 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» – популяризація служби в ЗСУ.

«Коли мова йде про підтримку Збройних сил України, то для нас – це пріоритет. Нічого іншого в час війни пріоритетом бути не може. Тому приміщення, обладнання – допомагали і будемо допомагати, адже це наш обов’язок. Це в нас вже шостий рекрутинговий центр у Львові. До речі, плануємо з моряками відкривати ректуринговий центр», – сказав на відкритті центру міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, центр рекрутингу НГУ «Азов» працює у Львові на вул. Пекарській, 41, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ – на вул. Староєврейській, 7а, батальйону «Вовки Да Вінчі» – на пл. Ангелів, напроти Гарнізонного храму, 24-ї ОМБр імені короля Данила – на пл. князя Осмомисла, 9. Також у Львові на вул. Костя Левицького, 67 працює центр рекрутингу української армії.

Зазначимо, 93-тя бригада «Холодний Яр»– це окрема механізована бригада у складі Сухопутних військ. З перших днів війни, з березня 2014 року, з’єднаня стало на захист кордонів України в Луганській області, а у травні 2014 понесло перші втрати на Донеччині. Бригада воювала в Іловайську, Донецькому аеропорту та в інших гарячих точках Донеччини та Луганщини.

У перший день повномасштабного вторгнення 93-тя бригада прийняла бій в Охтирці й зупинила просування ворога у низці населених пунктів Сумщини та Харківщини. Березень 2022 року ознаменувався для легендарної бригади звільненням Тростянця і навколишніх населених пунктів Сумщини, Гусарівки на Харківщині і захопила десятки одиниць трофейної техніки. З квітня до серпня 2022 року бригада у важких боях тримала Ізюмський напрямок. Вона звільнила низку сіл навколо Ізюма, створюючи передумови для великого Харківського контрнаступу. З серпня 2022 року з перервою в один місяць бригада воює на Бахмутському напрямку.