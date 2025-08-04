Із 2019 року Іван Собко є заступником голови Львівської ОВА

Національне агенство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації заступника голови Львівської ОВА Івана Собка. Зокрема, НАЗК зʼясовує інформацію про 12 ділянок у Брюховичах, найбільше з яких належить тестю посадовця Ігорю Кадикалу. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел.

Із документів, що є в розпорядженні ZAXID.NET, відомо, що НАЗК почало моніторинг способу життя Івана Собка та його відповідність задекларованим доходам. Зокрема, агентство перевіряє, чи користується чиновник 12-ма ділянками в Брюховичах, серед яких:

0,69 га на вул. Широкій, що з червня 2023 року належить Ігорю Якиму;

0,0041 га на вул. Малиновій, що з лютого 2021 року належить батьку Івана Собка Михайлу;

0,0041 на на вул. Малинові, що з лютого 2021 року належить брату Івана Собка Миколі;

0,1 га на вул. Шкільній, що з лютого 2021 року належить матері Івана Собка Ользі;

5 ділянок по 0,06 га на вул. Незалежності, що з квітня 2021 року належать тестю Івана Собка Ігорю Кадикалу;

0,074 га на вул. Курортній, що з листопада 2022 належить Ігорю Кадикалу;

0,074 га на вул. Курортній, що з липня належить Ігорю Кадикалу;

0,09 га на вул. Курортній, що з липня 2021 року належить Ігорю Кадикалу.

Наприкінці липня НАЗК звернулося до Львівської міської ради з проханням надати відповідні документи на землю, а також дозволи на їх забудову.

У поданій у березні 2025 року декларації про доходи за 2024 рік ці ділянки Іван Собко не вказував. Офіційно сімʼї Івана Собка належить придбані у 2015 році ділянки в Малехові, спільна квартира в Брюховичах та автомобіль Škoda Kodiaq 2020 року.

Ще в грудні 2023 року журналісти NGL.media виявили, що тесть Івана Собка Ігор Кадикало почав активно інвестувати у землю в Брюховичах, де живуть його донька та зять. Із 2019 по 2023 роки Ігор Кадикало скупив десять ділянок у Брюховичах із офіційною вартістю 2,04 млн грн. Усі ці ділянки впродовж 2018-2019 років Брюховицька сільрада безкоштовно виділила мешканцям. При цьому перші дві ділянки Ігор Кадикало купив уже через три місяці після відповідного рішення сільради.

На одній із придбаних на вул. Курортній ділянок до цього непублічний пенсіонер Ігор Кадикало у липні 2023 року почав будувати будинок. За кілька місяців на ділянці збудували двоповерховий будинок, перекрили його, встановили вікна і двері.

Нагадаємо, нещодавно Іван Собко потрапив у скандал із купівлею його батьком Михайлом Собком автомобіля BMW за близько 60 тис. євро. За його словами, більше 60% суми на придбання авто дав його брат – колишній депутат Брюховицької селищної ради, а зараз підприємець Микола Собко. За словами Івана Собка, брат має можливість купити «пʼять таких автомобілів».