Шарліз Терон на Каннському фестивалі

Шарліз Терон не раз визнавали однією з найвродливіших акторок. Проте вона не боїться змінюватись для цікавої ролі. У 15 років вона підписала перший модельний контракт, у 20 почала зніматися в кіно, а в 28 років отримала свого першого «Оскара». 7 серпня їй виповнюється 50 років. Вона любить фільми, які вимагають складної підготовки. З нагоди її ювілею згадуємо найуспішніші її роботи.

«Адвокат диявола»

The Devilʼs Advocate, 1997

Один зі знакових фільмів для актриси. Клієнтом молодого юриста стає сам диявол, який затягує його у лабіринти гріхів та спокус. Звісно ж, усе це робиться за допомогою щедрих обіцянок кар’єрного росту, слави й грошей. Терон на той момент знімалась у кіно усього лише два роки, що не завадило їй бути переконливою.

«Монстр»

Monster, 2003

Красуні-акторці довелось набрати для ролі 15 кілограмів, вдягти зубні протези та лінзи, які її повністю спотворили. Все було не марно, адже за цю роль вона отримала «Оскар». Звісно, це сталося не завдяки зовнішності, а завдяки блискучій акторській грі. Стрічка розповідає реальну історію американської вбивці Ейлін Вуорнос, яка працювала повією та вбила декількох чоловіків. Щоб увійти в образ, акторка вивчала судову справу жінки та її особисті щоденники, а також зустрічалася у вʼязниці з реальними вʼязнями.

«Еон Флакс»

Еon Flux, 2005

Терон знялася в ролі супергероїні, яка рятує світ від страшної епідемії в привабливому шкіряному комбінезоні. Аби бути супергнучкою і підтягнутою, як того вимагав образ, Терон освоїла капоейру, карате та дзюдо, а трюків навчалась у професійних циркачів. Під час знімань акторка пошкодила шию і на деякий час зробила паузу в роботі, але повернувшись наполягла на самостійному виконанні трюків.

«Північна країна»

North Country, 2006

Події кінокартини розгортаються у 1984 році. Джозі розлучається й повертається в рідне містечко. У пошуках роботи жінка влаштовується у вугільну копальню. Саме там жінка зазнає знущань та образ з боку чоловічої більшості колективу. Одного дня Джозі вирішує звернутися до суду, щоб захистити свої права.

«Бідна багата дівчинка» («Молода доросла»)

Young Adult, 2011

Сюжет трагікомедії розповідає про молоду письменницю Мевіс Гері, яка пише романи, що мають велику популярність у підлітків. Мевіс заробила хороші гроші на продажі своїх книг, але з роками в її житті нічого не змінилося, вона так і залишилася дівчинкою-підлітком, тому їй так легко писати книги для тінейджерів. Душевна порожнеча змушує Мевіс згадати про давнього коханого Бадді, з яким вона була щаслива у старшій школі. Рішуча дівчина вирушає до свого рідного містечка, щоб знову зустрітися з Бадді.

«Шалений Макс. Дорога гніву»

Mad Max: Fury Road, 2015

Друга спроба підкорити жанр бойовика Шарліз Терон вдалась. Терон грає безжалісну Фуріозу, відсуваючи на другий план головного героя.

«Таллі»

Tully, 2018

Фільм розповідає історію про сорокарічну маму двох дітей. Вона надто виснажена, і слово «любов» вже втратило для неї сенс. Аж ось у її світ приходить ще й третя дитина. І головна героїня замість радості відчуває ще більше виснаження. Одного дня в житті жінки та її дітей зʼявляється няня Таллі, яка буде приходити вночі. Саме з її появою світ довкола головної героїні кардинально змінюється… Терон знову довелось набирати вагу – цього разу 23 кг – заради ролі багатодітної матері. Згодом їй довелося витратити рік, щоб повернутись до звичної форми.

«Скандал» («Сенсація»)

Bombshell, 2019

Марго Роббі, Ніколь Кідман та Шарліз Терон зіграли в історії про боротьбу проти сексуальних домагань. Фільм розповідає про реальний секс-скандал, що трапився в 2016 році в США. Тоді впливового медіамагната, засновника каналу Fox News Роджера Ейлса, звинуватила в сексуальних домаганнях його колишня співробітниця Гретхен Карслон (Кідман), пізніше до неї приєдналися інші співробітниці.

Шарліз Терон у фільмі перевтілюється на жорстку і принципову журналістку: її героїня Мегін Келлі проводить передвиборні дебати з кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом і в прямому ефірі ставить Трампу незручні запитання з приводу його образливих висловлювань про жінок, чим провокує хвилю ненависті до себе з боку його прихильників.