Не варто відкладати медогляд на останній тиждень літа, щоб уникнути черг

Готуючи дитину до школи, батьки мають також подбати про медичну довідку. Однак часто такі документи видають «для галочки». Та якщо вам не байдуже здоров’я вашої дитини, завчасно подбайте про якісну перевірку основних показників. Сімейна лікарка, докторка медичних наук Ірина Волошина розповіла НУШ, який медогляд обов’язково варто пройти школярам.

У школі вимагатимуть довідку (форма №086-1/о), в якій зазначають групу для занять фізичною культурою. Такий документ видає сімейний лікар чи педіатр. Також треба оновити карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о).

Для якісного навчання дитини їй треба пройти базовий медогляд.

У липні-серпні слід навідатись до педіатра або сімейного лікаря, який проведе загальний огляд: виміряє зріст і вагу, прослухає серце – важливо перевірити, чи воно працює ритмічно, чи немає шумів. Якщо є, це привід зробити УЗД і ЕКГ серця.

Перевірка стану кістково-м’язової системи. Це може зробити ортопед або лікар з досвідом скринінгу хребта та стоп. Наприклад, якщо у дитини виявлять сколіоз або плоскостопість, їй буде складно витримувати навчальне навантаження по кілька годин щодня. Тим паче у дитячому віці за допомогою корекційної фізкультури цю проблему ще можна виправити.

Перевірка зору. У школярів часто діагностують короткозорість або інші проблеми із зором. Дитина у класі має добре бачити вчителя, дошку, букви у підручниках, тому завчасний огляд в офтальмолога дуже важливий. У випадку виявлення проблем слід підібрати якісні окуляри.

Огляд слуху. Зараз українці часто мають справу з гучними звуками – сиренами, вибухами, що може впливати на слух. Якщо слух дитини послаблений, вона не зможе повноцінно навчатись.

Перевірка статусу вакцинації. Перебуваючи у колективі, дитині треба мати міцний опір організму від інфекцій. Важливо не лише зробити обов’язкові щеплення, часто лікарі рекомендують вакцинуватися ще й від вітряної віспи, менінгіту, пневмококів тощо.

Психологічні порушення у дітей часом важко помітити. Вони не завжди скаржаться, але деякі непрямі сигнали можуть вказати на ознаки стресу або перенавантаження. Якщо батьки їх зафіксували, варто звернутися до лікаря.

До таких ознак належать:

дитина не спить всю ніч або прокидається кілька разів, бачить страшні сни;

з’являються фобії (боїться тварин, птахів, чужих людей);

починає заїкатися;

виникає нічне нетримання сечі (енурез);

скаржиться на головний або абдомінальний біль без очевидної причини;

виглядає постійно втомленою, нічого не хоче робити.

Вітаміни дітям можна давати для підтримки загального стану організму. Однак перш ніж щось вживати, краще попередньо здати аналізи і переконатися, що в організмі дійсно бракує того чи іншого вітаміну. І лише після цього приймати препарати. Якщо дитина має хронічну патологію (наприклад, опорно-рухового апарату), лікар може одразу призначити профілактичний прийом певної кількості вітаміну D.