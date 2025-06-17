«Оптіма» розвиває партнерські програми для підтримки учнів

Школярі та їхні родини можуть отримати знижку у лабораторіях мережі «ДІЛА» на аналізи та обстеження стану здоров’я. Це варто зробити в час канікул, адже напередодні нового навчального року до лікарів – завжди великі черги. Про здоров’я дітей подбала перша та найбільша українська дистанційна школа «Оптіма».

Щоб вчасно і якісно розпочати у вересні навчання, до нового шкільного року варто підготуватись завчасно. Окрім активного відпочинку і перезавантаження, важливою є турбота про здоров’я. Тому дистанційна школа закликає пройти всі необхідні обстеження та здати аналізи. Для учнів «Оптіми» та їхніх родин діє знижка 20% у лабораторіях «ДІЛА». Як нею скористатись та подбати про здоров’я своєї дитини, розповідає 24 Канал.

«Оптіма» пропонує партнерські програми для родин

Найбільша в Україні дистанційна школа «Оптіма» дбає не лише про комфорт, безпеку та якісні знання своїх учнів, але й про їхнє дозвілля та навіть здоров’я. Зараз школа активно розвиває партнерські програми, щоб запропонувати своїм учням та їхнім батькам додаткові сервіси для підтримки і розвитку.

Співпраця з медичною лабораторією «ДІЛА» передбачає знижку 20% на лабораторні послуги для родин учнів «Оптіми». У закладі освіти розуміють, як важливо турбуватися про здоров’я майбутнього покоління.

«Оптіма» та «ДІЛА» піклуються про здоров’я школярів (фото надав 24 Канал)

Турбота – частина філософії школи

Менеджери школи «Оптіма» не вперше реалізовують ініціативи для підтримки та всебічного розвитку дитини. А для цього важливою складовою є фізичне та ментальне здоров’я.

Це є частиною філософії «Оптіми» для створення простору, де дитину не лише навчають, а й підтримують. Це додає їй віри і впевненості у власних силах на шляху до успіху.

«Справжня освіта – це не лише якісні знання, а й турбота, увага до потреб родини та створення комфортного середовища для навчання», – наголошують в «Оптімі».

За партнерськими програмами родини мають доступ до додаткових сервісів, знижок та ексклюзивних пропозицій. У школі переконані, що сучасна дистанційна освіта може й повинна надавати більше можливостей для розвитку дитини. «Оптіма» розвиватиме і надалі свою партнерську мережу, щоб кожна родина відчувала підтримку і турботу.