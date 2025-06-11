Центр освіти «Оптіма» відсвяткував перший ювілей

Українська освіта зараз перебуває у непростих умовах. Але навчання і розвиток дітей – це майбутнє країни, тому педагоги роблять усе можливе, щоб процес не тільки не зупинявся, але й вдосконалювався і йшов в ногу з часом. Навчальні заклади не лише забезпечують безперервний освітній процес, а й втілюють інноваційні ідеї, сприяють розвитку й тримають високу планку для конкурентності та визнання на міжнародному рівні.

Перша та найбільша дистанційна школа України «Оптіма» вже 10 років створює тренди. За цей час вона пройшла шлях від освітнього стартапу до лідера у своїй галузі. За роки історії «Оптіма» встигла переконати у своїй результативності та якісних інноваціях. Чому школярі та їхні батьки обирають саме цю дистанційну школу, розповідає 24 Канал.

«Оптіма» пропонує освіту для всіх вікових категорій

Центр освіти «Оптіма» працює з дітьми різних вікових категорій і охоплює рівні навчання – від дошкільної освіти до передвищої. Педагоги застосовують інноваційний підхід до навчання, міжнародні стандарти якості та підтримку кожної дитини.

Освітній центр «Оптіма» складається з:

Optima Kids – інтерактивний застосунок для дошкільнят з розвивальними іграми та креативними завданнями;

дистанційна школа «Оптіма» – перша й найбільша в Україні дистанційна школа для навчання учнів 1-11 класів;

Optima Academy – онлайн та дистанційні курси для дітей для професійного та особистісного розвитку;

дистанційний коледж OPTIMA, який дає можливість здобути фаховий ступінь молодшого бакалавра.

Благодійні ініціативи

Крім того, упродовж років «Оптіма» підтримує чимало благодійних ініціатив. Вони мають за мету дати дітям (особливо вразливих категорій) якісну освіту. Навчатися учні можуть у комфортному темпі і дистанційно, що дуже зручно в сучасних умовах.

Школярі можуть здобути стипендії від фонду «За майбутнє дітей» для безоплатного навчання в «Оптімі» або отримати знижку на це навчання. Також доступна безоплатна річна програма з двох предметів для надолуження знань.

Міжнародне визнання

Фахівці «Оптіми» не лише вдосконалюють методи та формат навчання, але й не бояться експериментувати та пробувати щось нове. Ця школа є базовим закладом освіти в експериментальному проєкті змішаного навчання під керівництвом Міністерства освіти і науки України.

За ці роки «Оптіма» здобула визнання й серед іноземців. За свої досягнення школа отримує подяки та премії. Україна має кого показати на міжнародній арені.

Міжнародні акредитації «Оптіми»:

сертифікат Cambridge International School;

міжнародна сертифікація ICDE;

сертифікат SIC!

Міжнародні програми:

Cambridge IGCSE: програма для здобуття міжнародної освіти, що відкриває глобальні можливості;

подвійний диплом США: співпраця з The Providence Country Day School для здобуття українського й міжнародного атестатів одночасно.

Без сумніву, центр освіти «Оптіма» створює умови для якісного навчання, що відповідає найвищим стандартам. Втім, навіть з такими високими показниками ОПТИМісти не планують зупинятися. Попереду – втілення цікавих та сучасних ідей.

«10 років – це лише початок. Наша мета – зробити якісну освіту доступною кожній українській дитині, незалежно від обставин та її місця перебування!», – наголошують засновники школи.

Якщо ви ще не долучилися до товариства найкращих, закликаємо ознайомитися з їхніми ідеями, інноваціями та методами навчання та для тесту безоплатно навчатися один тиждень. Ви переконаєтеся в тому, що все, що потрібно для якісної освіти ваших дітей, є у цій школі.