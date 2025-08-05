Lubich Hotel відкрився на початку серпня 2025 року

У Львові поблизу Стрийського парку відкрили новий елітний мініготель Lubich Hotel. Він розмістився в історичній віллі, яку побудували наприкінці XIX століття. Власниками готелю є колишній високопосадовець прокуратури та підприємиця зі села поблизу Нового Яричева.

Адреса Lubich Hotel – вул. Уласа Самчука, 6. Це історична вілла впритул до Стрийського парку, яка раніше належала польському нафтовому магнату Едмунду Каролю Лозинському. Рік побудови – 1896. Її друга назва – вілла «Любич». До реконструкції під готель тут розміщувалися кілька факультетів Львівського торговельно-економічного університету (раніше – комерційна академія).

Із 2018 року нові власники будівлі почали перебудовувати віллу під готель, перед тим отримавши містобудівні умови від виконкому Львівської міської ради. Процес оновлення був доволі скандальним. Зокрема, під час реконструкції вілла почала сповзати в бік сусідніх будинків. Щоби уникнути руйнування, їхнім мешканцям довелося збудувати підпірну стінку. Також були припущення, що віллу можуть переробити таким чином, що вона втратить статус пам’ятки.

Офіційно готель у віллі «Любич» відкрили 1 серпня. Згідно із візитівкою, його номерний фонд становить 31 кімнату, на території є ресторан LU, конференц-зал, тераса та паркувальний майданчик. Готель позиціонує себе як люксовий.

«Архітектура, як у лондонських маєтках, інтер’єри, що хочеться фотографувати, атмосфера, яка підвищує настрій. Ви проходите кімнатами, де колись народжувались ідеї […] Піднімаєтесь сходами, які пам’ятають рух іншого взуття – того, яке носили тогочасні митці, музиканти, письменники, філософи», – йдеться в описі готелю.

Вартість доби проживання коливається від 5 500 до 22 000 грн залежно від класу номера (серпень 2025 року, дані Booking; при бронюванні на дві та більше діб вартість знижується).

Фото Lubich Hotel та Anastasiia Man

Згідно з даними держреєстру, власником будівлі Lubich Hotel є львівське ТзОВ «Леополь XX». Фірма була зареєстрована у травні 2024 року. Компанія також орендує дві комунальні земельні ділянки загальною площею 13,5 сотки під будівлею.

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

Власниками «Леополь XX» порівну є львів’янин Андрій Манькут та жителька села Руданці Новояричівської громади Ольга Шпирка. Торік компанія задекларувала 13 млн грн вартості активів, 3 млн зобов’язань, 35,9 тис. грн збитків та нуль працівників, згідно з даними «Опендатабот».

Андрій Манькут – львівський адвокат, який понад 20 років працював у органах прокуратури. Зокрема, він очолював прокуратуру Сокальського району Львівської області, був керівником управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області. Остання посада – заступник обласного прокурора Закарпаття, звідки його звільнили наприкінці 2020 року (у звʼязку з реорганізацією йому запропонували нижчу посаду, проте він не погодився). Згодом Андрій Манькут подав позов до суду з вимогами поновлення на посаді, оскільки вважав звільнення незаконним, та відшкодування недоотриманої середньої зарплатні (майже 800 тис. грн за 2020-2024 роки).

У липні Андрій Манькут подав декларацію про доходи за перше півріччя 2025 року як заступник прокурора Закарпатської області, з чого випливає, що він поновився на посаді через суд. Проте судового рішення у відкритому доступі ZAXID.NET знайти не вдалось. Декларацію він оприлюднив на сайті НАЗК з позначкою «перед звільненням». У ній він задекларував 802 тис. грн доходів із різних джерел.

У розмові із ZAXID.NET Андрій Манькут підтвердив, що співволодіє готелем Lubich, проте відмовився розповісти детальінше про його вартість та свій готельний бізнес загалом. «Про себе говорити не маю бажання. Я вже давно не є публічною особою», – заявив він.

Друга власниця Lubich Hotel Ольга Шпирка є фізичною особою-підприємцем, яка займається оптовою торгівлею деревиною і будматеріалами. Раніше підприємниця продавала продукцію за кордон, зокрема до Польщі та Австрії. Згідно з даними платформи YouControl, вона має податковий борг 53 тис. грн, через це обласна податкова наклала обтяження на частину належного їй майна.