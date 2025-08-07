Глядачі високо оцінили фільм «Карате-кід: Легенди»

«Карате-кід: Легенди» став найкращим фільмом франшизи за версією глядачів – він отримав 90% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Це продовження культової історії, яка об’єднала зірку класичного фільму та нового юного героя сучасності.

Фільм вшановує спадщину містера Міяґі, філософію бойових мистецтв і силу духу. Джекі Чан і Ральф Мачіо об’єднуються заради однієї мети. Переглянути фільм «Карате-кід: Легенди» онлайн і офлайн без реклами можна на SWEET.TV.

Про що фільм «Карате-кід: Легенди»

Після трагічної загибелі брата юний майстер кунг-фу Лі Фон разом із матір’ю переїжджає з Пекіна до Нью-Йорка й обіцяє собі більше не займатися бойовими мистецтвами. Там він знайомиться з Мією, донькою колишнього боксера, і вступає в конфлікт з її агресивним колишнім – чемпіоном з карате Коннором.

Проте коли його новим друзям потрібна допомога, Лі знову повертається до бойових мистецтв. Його наставник майстер Хан звертається до Деніела ЛаРуссо, аби разом підготувати Лі до турніру. Чи зможе юнак підкорити свій страх і вийти на ринг заради усіх, кого він любить? «Карате-кід: Легенди» доступний без реклами на SWEET.TV.

Факти про кіно

Ральфу Мачіо було 63 роки на момент виходу цього фільму – на 12 років більше, ніж було Пету Моріті, який зіграв містера Кесуке Міяґі, коли вийшов «Малюк-каратист» (1984). Цікаво, що під час знімання першого фільму франшизи Ральфу Мачіо було 22 роки. Дехто з акторів не вірив йому, коли він говорив про свій справжній вік.

Ральф Мачіо сказав: «Надзвичайно важливо, що Міяґі вплетений у тканину Деніела ЛаРуссо. Відтворення цієї ролі означає продовження його спадщини».

Свого часу оригінальний фільм і його сиквели були визнані популяризаторами карате.

Джекі Чан сказав, що співпраця з Ральфом Мачіо була схожа на здійснення давньої мрії: «Коли я бачу його – це наче мрія, що здійснилася, – сказав Чан. – Тепер ми обидва стаємо Міяґі».

Джекі Чан знявся у великій кількості екшн-сцен самостійно і його дублювали лише у надзвичайно складних моментах.

Джекі Чан не потребував жодних додаткових тренувань для цієї нової ролі, пояснивши: «Мені це більше не потрібно. Я тренувався щодня протягом 64 років. Я бився, бився, бився». До речі, коли Дре вперше зустрічається з паном Ханом у «Карате Кід», той сидить із мискою локшини та спостерігає за мухою, яка його дратує. Цей момент є відсиланням до оригінального фільму, де пан Міяґі практикувався ловити муху у такий самий спосіб.

Режисер Джонатан Ентвістл зазначив, що у цьому фільмі показане глибоке розуміння специфічної та фундаментальної різниці між східними бойовими мистецтвами, які будуються на хореографії та рухах, і американськими, де акцент зроблено здебільшого на ударах. Цікаво, що попри назву «Карате кід», у фільмі з Джекі Чаном 2010 року немає карате. Натомість у ньому показано кунг-фу – бойове мистецтво, більш відповідне до місця дії стрічки – Китаю.

До речі, незабаром після виходу кінокартини 2010 року було оголошено про продовження фільму з Джейденом Смітом і Джекі Чаном, які повинні були повторити свої ролі. Брек Айзнер був запрошений на посаду режисера у квітні 2014 року. На той час вже було два варіанти сценарію. Через три місяці Айзнер покинув проєкт, і був замовлений новий сценарій. У квітні 2017-го Айзнер повернувся до проєкту, але у жовтні Джекі Чан висловив незадоволення сценарієм.

У вересні 2022 року було підтверджено, що в розробці новий повнометражний фільм, який був описаний як «повернення оригінальної франшизи «Малюк-каратист».

«Малюк-каратист» вийшов на екрани у 1984 році й став несподіваним хітом. У ньому Ральф Мачіо зіграв Деніела ЛаРуссо – бруклінського хлопця, який переїжджає до Каліфорнії та стає чемпіоном із карате під опікою містера Міяґі, майстра, який досить добре володіє карате. Міяґі зіграв нині покійний Пет Моріта, який отримав номінацію на премію «Оскар» та «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль другого плану.

І ще факт про класичне кіно. Автомобіль, який Деніел полірує у знаменитій сцені тренування «нанесення воску», а потім отримує як подарунок на день народження від пана Міяґі, насправді був подарований Ральфу Мачіо продюсером. Це Ford Super De Luxe 1948 року випуску, і актор досі володіє ним.

Тож як творці змогли поєднати у новому фільмі минуле та сучасність? Нумо дивитися – вмикайте фільм «Карате Кід: Легенди» на телевізорі, смартфоні, комп’ютері та планшеті зі SWEET.TV.