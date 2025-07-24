«Ліло і Стіч» – вже на SWEET.TV

У 2002 році світ вперше дізнався про Стіча. І ось 23 роки потому він знову полонив серця глядачів. Можливо, головний секрет успіху полягає в тому, що малеча, яка полюбила Стіча більш ніж два десятиліття тому, прийшла на сеанс вже зі своїми дітьми – це ностальгія у найкращому її прояві.

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Про що фільм «Ліло і Стіч»

6-річна Ліло втратила батьків. Дівчинка живе зі старшою сестрою, яка багато часу проводить на навчанні та роботі. Щоб подолати самотність, малеча вирішує взяти песика з притулку.

Але замість цуцика дівчинка обирає дивне створіння незрозумілого кольору. Це і є Стіч – генномодифікована небезпечна зброя, прибулець, який утік від своїх творців. Для дівчинки Стіч стає справжнім другом і водночас джерелом багатьох халеп. Але найбільша попереду, бо на пошуки Стіча відрядили безжальну команду космічних агентів.

Рекорди «Ліло і Стіча»

«Ліло і Стіч» – найкасовіший голлівудський фільм першої половини 2025 року і найкасовіший повнометражний ігровий анімаційний фільм. За прем’єрний вікенд він зібрав $345+ млн.

До слова, понад 20 років тому мультфільм про Стіча при бюджеті $80 млн заробив $270+ млн. А оновлений варіант вже зібрав $1+ млрд при бюджеті в $100 млн.

Цікаво, що класичний мультфільм, як і фільм мають карму конкурувати з Томом Крузом. Стрічка вийшла у ті ж вихідні, що й «Місія неможлива: Фінальна розплата», а оригінальний мультфільм конкурував з «Особливою думкою». І якщо «Особлива думка» посіла перше місце у США у 2002, у 2025 році «Ліло і Стіч» отримав «золото». І це не все. Анімаційна стрічка побила рекорд, який встановив «Топ Ган: Меверік» за касовими зборами за вікенд на День пам'яті: 182+ млн для прибульця проти 160+ млн для пілота.

Ще топові показники. Фільм став другим за кількістю попередніх продажів квитків у перший день для ремейку Disney – тут «Король Лев» був вправнішим.

9 лютого 2025 року вийшов телевізійний ролик, створений ексклюзивно для Суперкубка LIX, у якому Стіч нібито «перериває» початок матчу. За 24 години відео набрало 173,1 мільйона переглядів в інтернеті, що зробило його найпопулярнішим роликом Disney за всю історію компанії.

Офіційний трейлер вийшов 12 березня 2025 року, на 63-й день народження творця «Ліло і Стіч» Кріса Сандерса. Трейлер став темою № 1 на X (Twitter), YouTube і Douyin (китайська версія TikTok). Проте у підсумку він виявився другим за кількістю переглядів – 158 млн за 24 години. Перше місце належить «Королю Леву» (2019), який отримав 224,6 млн переглядів за той самий час.

Актори оригінального фільму повернулися в кіноадаптації, але не всі у своїх ролях

Кріс Сандерс, режисер, сценарист і творець історії 2002 року повернувся до ролі Стіча. Цікаво, що у цей час він також працював над «Диким роботом». І тому був змушений записувати свої репліки у студії звукозапису DreamWorks Animation Campus у Глендейлі. Він перший, хто використав її для стороннього проєкту.

Тіа Карера, яка озвучувала Нані, сестру Ліло в мультфільмі, у фільмі зіграла місіс Кекоа, це новий персонаж. Емі Гілл стала Туту, в оригінальному мультфільмі вона озвучувала місіс Хасагаву. Джейсон Скотт Лі зіграв менеджера лу’ау, а раніше він був Девідом, залицяльником Нані.

Певною проблемою було знайти акторку на головну роль. Режисер Дін Фляйшер Кемп зазначив, що вони готові були до напливу батьків. Але певний бекграунд дітей з акторським досвідом у рекламі міг зашкодити фільму, бо тут не було місця рекламній фальші. Майя Келоха, мабуть, була єдиною дитиною з тих, кого прослухали, яка сама підбивала батьків, аби її відвели на кастинг, а не навпаки.

Кортні Венс розповів, що сім’я змусила його взяти на себе роль Кобри Бублика, тому що його діти-близнюки боялися Стіча та анімованих прибульців, тому вони ніколи не дивилися ні оригінальний фільм, ні жодне з його продовжень. Венс сказав, що виконання ролі Кобри дозволить його дітям подивитися своїм страхам в обличчя.

Спочатку фільм планували випустити лише на стримінгу Disney+, але гарні відгуки на тестових переглядах змінили плани, і стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат.

Велика пожежа

У ніч перед початком знімання трейлер із костюмами для перших трьох тижнів вартістю 200 000 доларів був знищений пожежею. Поліція Гонолулу розслідує це як підпал першого ступеня; Гаваї мають сумну історію підпалів, спрямованих проти місцевої кіноіндустрії.

Еco-friendly проєкт

18 000 фунтів харчових відходів та пакування, придатного для компостування, було відправлено на місцеві ферми повного циклу, щоб перетворити їх на багатий поживними речовинами ґрунт для вирощування місцевої продукції. 80% відходів зі знімального майданчика було повторно використано за підтримки Sustainable Coastlines Hawai'i.

Організація, що займається захистом узбережжя, встановила станції сортування відходів у різних місцях із чітко позначеними контейнерами для переробки, компосту та сміття, а також провела навчання на місці, щоб допомогти акторам і знімальній групі підготувати традиційні відходи для подальшого використання. Неприбуткова організація Bottles4College забезпечила не лише переробку пляшок і бляшанок: кошти, зібрані на переробному заводі, були використані для підтримки стипендій для місцевих студентів.

Знімання другої частини вже заплановані – вони мають розпочатися наступного року. І це вже буде оригінальна історія.

І трішки про імена: «Ліло» означає «щедрий» і походить з гавайської мови. Також це ім’я можна інтерпретувати як «загублена». Ім'я «Нані» перекладається як «прекрасна» з гавайської.

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