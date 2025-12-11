Фільм «Каховський об’єкт» доступний на SWEET.TV

«Каховський об’єкт» – новий проєкт у серії стрічок про «Кіногероїнь темних часів». Попередній фільм «Конотопська відьма» минулоріч отримав схвальні відгуки глядачів і мав успіх у прокаті.

Нове кіно розкриває, наскільки потужною є сила українських жінок, та по-новому переосмислює автентичні міфи нашого народу. Подивитися стрічку можна на SWEET.TV.

«Каховський об’єкт»: який сюжет фільму?

Розвідниця Мара шукає свого брата, який зник. Вона разом із командою натрапляє на загадковий бункер.

Як вдається з’ясувати, за часів Холодної війни радянські науковці проводили тут експерименти над людьми, намагаючись створити надсолдата. Наслідки цих жахливих випробувань нікуди не зникли – напівживі істоти й досі блукають темними коридорами, тільки й чекаючи нагоди вирватися назовні.

Українським бійцям доведеться завадити катастрофі, але стримати армію з минулого виявляється непростим завданням. Як же розгортатиметься історія, можна дізнатися, переглянувши фільм «Каховський об’єкт» на SWEET.TV.

Зомбі-муві по-українськи: цікаві факти про кіно

«Каховський об’єкт» – це перша повнометражна українська стрічка, знята в піджанрі зомбі-фільму.

Створенням фільму займалася команда, яку глядачі вже знають за «Конотопською відьмою». До неї увійшли продюсерка Ірина Костюк, виконавча продюсерка Олександра Лозинська та сценарист Ярослав Войцешек – саме ця творча група знову об’єдналася, щоб втілити новий проєкт.

За словами продюсерки проєкту Ірини Костюк, «Кіногероїні темних часів» – це всесвіт, який об’єднує українських супергероїнь. Ці жінки мають різні надприродні сили, які притаманні лише українкам, і ведуть боротьбу з новітнім злом.

«Конотопська відьма бореться з російськими окупантами, а Мара з «Каховського об’єкту» кидає виклик ще масштабнішому злу – тоталітарному режиму комуністичного минулого, куди наразі хоче втягнути весь світ наш ворог, романтизуючи «ностальгію за совковим минулим» та вбиваючи комуністичні наративи в голови своїм «зомбованим» співвітчизникам. Кожна з героїнь – це прообраз боротьби України за свободу і справедливість. Вони відчайдушні, чесні й з непоборним наміром захистити своє», – зазначила Ірина Костюк.

Акторка Національного театру імені Івана Франка Марина Кошкіна, яку також знають за роллю у стрічці Тараса Томенка «Будинок «Слово: Нескінчений роман»», втілила образ військової Мари. Як розповів режисер Олексій Тараненко, саме вона від початку була головною кандидаткою на цю роль.

Образ Мари – узагальнений портрет українських жінок на війні. Прототипами героїні стали поетеса, волонтерка й бойова медикиня Ярина Чорногуз, бойова медикиня Оксана Струм, пресофіцерка Нава та інструкторка Мар’яна «Мара» Нечипоренко.

«Я вперше втілюю образ військової, і це дуже відповідально. Коли я дивлюся на наших жінок-військових, у мене не виникає іншого слова, крім супергероїня. Вони круті. Моя задача – створити таку героїню, щоб вона була крута і надихала наших людей далі підтримувати одне одного там, де вони є, – кожен на своєму місці», – поділилася Марина Кошкіна.

Перед початком роботи над стрічкою акторський склад пройшов тритижневий армійський вишкіл – учасники мали інтенсивні тренування під керівництвом військових інструкторів. Втім, для деяких акторів подібна підготовка не знадобилася, адже вони вже мали відповідний досвід.

Головного чоловічого персонажа зіграв актор і військовослужбовець Володимир Ращук, знайомий глядачам за серіалом «Прикордонники». Крім того, він брав участь в українській версії шоу «Зрадники». В інтерв’ю «Кіно 24» актор зазначив, що приєднався до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Через службу він два з половиною роки не брав участь у жодних проєктах.

Актор поділився однією історією зі знімального майданчика. Під час сцени штурму, за задумом, зліва мав з’явитися персонаж-росіянин. Епізод детально підготували, однак коли Володимир помітив колегу, який грає ворога, він інстинктивно вистрілив, хоча сценарій цього не передбачав. «Це така профдеформація. Так що до «Каховського об'єкта» я готувався три роки. Підготувався серйозно», – сказав Ращук.

Ритуал початку знімань у цього фільму також вирізнявся своєю символічністю. Замість тарілки команда урочисто розбила бюст Леніна. Так творці продовжили традицію, започатковану ще під час роботи над «Конотопською відьмою», коли старт знімального процесу відзначили проколюванням голками вуду-ляльок, що уособлювали російських окупантів.

Знімальний процес тривав у березні та квітні в Києві на кіностудії FILM.UA, а також на низці інших локацій, зокрема на території занедбаної молочної фабрики та колишнього заводу «Оріон».

Партнером стрічки став український мілітарі-бренд M-Tac, який виступив консультантом під час роботи над фільмом і забезпечив героїв необхідним спорядженням.

