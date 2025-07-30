«Фінікійська схема» точно викличе емоції у глядачів

Режисер, відомий своїм унікальним стилем та увагою до деталей, знову здивував глядачів несподіваним поєднанням жанрів, глибоким сюжетним наповненням і зірковим кастом – 4 лауреати премії «Оскар» та 7 номінантів.

Після завершення показу в Каннах аудиторія аплодувала стоячи протягом 7 хвилин. Переглянути фільм «Фінікійська схема» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «Фінікійська схема»

Торговець зброєю після замаху та спілкування з Богом прагне передивитися підхід до життя та створити мирне джерело прибутків. Він відновлює спілкування з донькою-черницею, яку не бачив роками, та планує їй передати контроль над статками.

Дівчина не зацікавлена у бізнесі, проте погоджується, щоб розкрити таємницю вбивства матері та використати статки батька для допомоги іншим. Разом вони починають розробляти фінікійську схему – план розбудови Фінікії, щоб мати стабільний дохід, не пов’язаний зі зброєю.

Проте не всі раді цьому: уряди, терористи та навіть родичі розпочинають вести власну гру, що загрожує банкрутством головному герою. То чи вигорить фінікійська схема, хто насправді вбив матір дівчини й чим закінчиться возз’єднання родини? Переглянути фільм можна вже зараз на SWEET.TV.

Цікаві факти про акторів та їхніх героїв

У фільмі зіграли чотири лауреати премії «Оскар»: Різ Ахмед, Бенісіо дель Торо, Том Генкс і Фарід Мюррей Абрагам, а також сім номінантів на премію «Оскар»: Браян Кранстон, Бенедикт Камбербетч, Віллем Дефо, Джеффрі Райт, Скарлетт Йоганссон, Білл Мюррей.

Бенісіо дель Торо сказав, що погодився на роль, прочитавши 20 сторінок сценарію, які йому надіслав Вес Андерсон, а саме першу сцену з його персонажем і дочкою: «Сцена була такою насиченою і детальною, оригінальною, смішною і сумною. Вона була просто багатошаровою. Як актор, ти шукаєш такі ролі. Коли вони трапляються, ти просто хапаєшся за них і не відпускаєш».

Персонаж дель Торо натхненний європейськими магнатами 1950-х років: Аристотелем Онассісом, Ставросом Ніархосом, Арпадом Плешем, Галустом Гюльбенкяном та Джованні Аньєллі. Первісним джерелом натхнення Корди став тесть Андерсона – будівельний магнат із Лівії Фуад Малуф, пам’яті якого присвячений фільм.

Міа Тріплтон, яка грає Лізл, є дочкою Кейт Вінслет. На цю роль пробувались десятки акторок із різних країн, проте коли Андерсон побачив Мію, яка розігрувала сцену з «Острову собак», він зрозумів, що пошуки акторки закінчені – Тріплтон поєднувала в собі стоїчність і життєрадісність.

Про роль кузини Хільди Андерсон сказав просто: «Ми хотіли, щоб у фільмі була Скарлетт».

Прообразом персонажа Бенедикта Камбербетча став магнат Нубар Гюльбенкян.

Справжні шедеври у кіно

Оскільки Корда – колекціонер живопису, для фільму були використані оригінали полотен П’єра-Огюста Ренуара з колекції Девіда Нахмада («Дитина в синій сукні»), що раніше належала Греті Гарбо і висіла в її квартирі з видом на Іст-Рівер. Картина у фільмі висить над ліжком Лізл.

Серед інших шедеврів – роботи Магрітта з колекції Пітша, картини з Гамбурзької галереї мистецтв, сюрреалістичні полотна, абстрактний експресіонізм і різьблення по дереву XIV століття.

Арт-куратор Джаспер Шарп розповів: «Трохи складно було оформити цю оренду. Кілька людей, з якими я розмовляв, сміючись, кидали слухавку. Але цікавість і відчуття пригод перемогли, і ефект від їхньої (оригінальних полотен) присутності вражав».

Андерсон додає: «Це також означало, що навколо були люди в рукавичках, які захищали ці об’єкти. Ви можете відчути у фільмі, що вони справжні. Вони мають свою ауру».

Фільм «Фінікійська схема» – кіно, яке точно викличе емоції у глядачів. Свій стиль, зірковий склад, багатошаровість розповіді – це все робить стрічку неординарною. Вмикайте фільм «Фінікійська схема» та інші прем’єри на SWEET.TV вже зараз.