Зірковий фільм «Фінікійська схема» вже на SWEET.TV: чим особливе це кіно
Робота Веса Андерсона стала одним із найочікуваніших кінопроєктів цього року
Режисер, відомий своїм унікальним стилем та увагою до деталей, знову здивував глядачів несподіваним поєднанням жанрів, глибоким сюжетним наповненням і зірковим кастом – 4 лауреати премії «Оскар» та 7 номінантів.
Після завершення показу в Каннах аудиторія аплодувала стоячи протягом 7 хвилин. Переглянути фільм «Фінікійська схема» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.
Про що фільм «Фінікійська схема»
Торговець зброєю після замаху та спілкування з Богом прагне передивитися підхід до життя та створити мирне джерело прибутків. Він відновлює спілкування з донькою-черницею, яку не бачив роками, та планує їй передати контроль над статками.
Дівчина не зацікавлена у бізнесі, проте погоджується, щоб розкрити таємницю вбивства матері та використати статки батька для допомоги іншим. Разом вони починають розробляти фінікійську схему – план розбудови Фінікії, щоб мати стабільний дохід, не пов’язаний зі зброєю.
Проте не всі раді цьому: уряди, терористи та навіть родичі розпочинають вести власну гру, що загрожує банкрутством головному герою. То чи вигорить фінікійська схема, хто насправді вбив матір дівчини й чим закінчиться возз’єднання родини? Переглянути фільм можна вже зараз на SWEET.TV.
Цікаві факти про акторів та їхніх героїв
У фільмі зіграли чотири лауреати премії «Оскар»: Різ Ахмед, Бенісіо дель Торо, Том Генкс і Фарід Мюррей Абрагам, а також сім номінантів на премію «Оскар»: Браян Кранстон, Бенедикт Камбербетч, Віллем Дефо, Джеффрі Райт, Скарлетт Йоганссон, Білл Мюррей.
Бенісіо дель Торо сказав, що погодився на роль, прочитавши 20 сторінок сценарію, які йому надіслав Вес Андерсон, а саме першу сцену з його персонажем і дочкою: «Сцена була такою насиченою і детальною, оригінальною, смішною і сумною. Вона була просто багатошаровою. Як актор, ти шукаєш такі ролі. Коли вони трапляються, ти просто хапаєшся за них і не відпускаєш».
Персонаж дель Торо натхненний європейськими магнатами 1950-х років: Аристотелем Онассісом, Ставросом Ніархосом, Арпадом Плешем, Галустом Гюльбенкяном та Джованні Аньєллі. Первісним джерелом натхнення Корди став тесть Андерсона – будівельний магнат із Лівії Фуад Малуф, пам’яті якого присвячений фільм.
Міа Тріплтон, яка грає Лізл, є дочкою Кейт Вінслет. На цю роль пробувались десятки акторок із різних країн, проте коли Андерсон побачив Мію, яка розігрувала сцену з «Острову собак», він зрозумів, що пошуки акторки закінчені – Тріплтон поєднувала в собі стоїчність і життєрадісність.
Про роль кузини Хільди Андерсон сказав просто: «Ми хотіли, щоб у фільмі була Скарлетт».
Прообразом персонажа Бенедикта Камбербетча став магнат Нубар Гюльбенкян.
Справжні шедеври у кіно
Оскільки Корда – колекціонер живопису, для фільму були використані оригінали полотен П’єра-Огюста Ренуара з колекції Девіда Нахмада («Дитина в синій сукні»), що раніше належала Греті Гарбо і висіла в її квартирі з видом на Іст-Рівер. Картина у фільмі висить над ліжком Лізл.
Серед інших шедеврів – роботи Магрітта з колекції Пітша, картини з Гамбурзької галереї мистецтв, сюрреалістичні полотна, абстрактний експресіонізм і різьблення по дереву XIV століття.
Арт-куратор Джаспер Шарп розповів: «Трохи складно було оформити цю оренду. Кілька людей, з якими я розмовляв, сміючись, кидали слухавку. Але цікавість і відчуття пригод перемогли, і ефект від їхньої (оригінальних полотен) присутності вражав».
Андерсон додає: «Це також означало, що навколо були люди в рукавичках, які захищали ці об’єкти. Ви можете відчути у фільмі, що вони справжні. Вони мають свою ауру».
Фільм «Фінікійська схема» – кіно, яке точно викличе емоції у глядачів. Свій стиль, зірковий склад, багатошаровість розповіді – це все робить стрічку неординарною. Вмикайте фільм «Фінікійська схема» та інші прем’єри на SWEET.TV вже зараз.