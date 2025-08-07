Нардеп голосував за закопроєкт №12414, який фактично ліквідовував незалежність НАБУ і САП

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки за місцем проживання 58-річного народного депутата Ігоря Молотка, його співмешканки Яни Шевченко та її вітчима у межах кримінального провадження про незаконне збагачення та недостовірне декларування. Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду та повідомив журналіст Олег Новіков в четвер, 7 серпня.

Як ідеться, у 2024 році генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження за фактом недостовірного декларування народним депутатом. Молоток не декларував права користування автомобілем Toyota Land Cruiser 2022 року випуску, яке орендував у ТОВ «ВАНТ» ЛТД. Також політик не зазначав фінансові зобов'язання, пов’язані з цією орендою.

Уже цьогоріч генпрокурор на підставі повідомлення НАБУ розпочав ще одне провадження щодо Ігоря Молотка за фактом незаконного збагачення.

«Ще 10 липня детективи НАБУ провели обшуки в будинку нардепа Ігоря Молотка та квартирах його співмешканки Яни Шевченко, а також її вітчима», – пише Новіков.

Відомо, що з 2019 року Яна Шевченко володіє квартирою (100,4 м2) в Києві за 6,27 млн грн, а її вітчим – у 2025 році придбав квартиру площею 136,7 м2 у Києві вартістю 13,03 млн грн. У день купівлі житла вітчим Шевченко видав нотаріальну довіреність Яні Шевченко та помічнику нардепа Молотка на представництво інтересів з питань управління даною квартирою.



Окрім того, Ігор Молоток задекларував значні статки своєї співмешканки, а саме: 320 тис. доларів і 55 тис. євро. Однак, у період з 1998 року по березень 2025 року вона офіційно заробила 1,85 млн грн, а її вітчим сукупно з матір’ю – 3,38 млн грн.

У ході обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів мобільні телефони, документи, годинники, ювелірні вироби та інше.

Ігор Молоток народився 4 червня 1967 року в Шостці на Сумщині. Був народним депутатом України VII, VIII та IX скликань (чинне скликання). У 2024 році став президентом Федерації пляжного волейболу України.

Рух «Чесно» повідомляв, що політик отримував компенсацію за оренду житла попри те, що мав власну квартиру в Києві. Також він носив годинник вартістю у річний дохід – 21 тис. доларів.

Молоток – один з народних депутатів, що голосував за скандальний закон №12414, який був ухвалений з порушенням Регламенту Верховної Ради та підпорядкував НАБУ та САП генеральному прокурору.

Уже 31 липня Верховна Рада проголосувала за новий президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП.